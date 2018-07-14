Россияне определились, за кого будут болеть в финале ЧМ-2018

Во время финального матча чемпионата мира по футболу более трети россиян (35 процентов) будут болеть за сборную Хорватии. Об этом свидетельствую результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте в воскресенье, 15 июля. Чуть меньше респондентов (31 процентов) заявили, что планируют болеть за французскую сборную.

Согласно опросу, финал ЧМ-2018 планируют смотреть 61 процент россиян, подавляющее большинство которых будут следить за игрой дома или на работе. 41 процент респондентов считают, что выиграет Франция, а 39 процентов полагают, что чемпионом станет Хорватия.

Президент Хорватии обратилась к болельщикам по-русски

Болеть за Хорватию российских болельщиков призвала хорватский президент Колинда Грабар-Китарович. В видеообращении, которое Грабар-Китарович записала на русском языке иопубликовала на своей странице в соцсети Facebook, она вместе с другими хорватскими болельщиками на борту самолета благодарит Россию за "сердечный прием". "Вы прекрасные хозяева… Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!", - заявила Грабар-Китарович.

Между тем незадолго до начала финального матча хорватские ведомства выдали по ускоренной процедуре 4600 загранпаспортов, сообщают СМИ. В числе получателей в том числе и мать хорватского футболиста Анте Ребича, играющего за футбольный клуб "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что на площади Елачича в столице Хорватии Загребе за игрой, которая начнется на стадионе "Лужники" в 18.00 мск, будут следить не менее 50 тысяч человек.

"Слава Украине!" Домагоя Виды и штраф от ФИФА

Ранее в интернете появилось видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает "Слава Украине!", а находящийся рядом с ним помощник тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) вынес предупреждение Виде, которого оставили в составе команды. Хорватский футбольный союз принял решение отчислить Вукоевича из делегации на ЧМ-2018, лишить его аккредитации на чемпионате мира и оштрафовать на 15 тысяч швейцарских франков.

После победы над сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018 Видаизвинился перед россиянами, объяснив выкрик "шуткой для друзей из киевского "Динамо", за которое он ранее выступал вместе с Вукоевичем.

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