Россияне и украинцы бьют рекорды по "золотым" визам в Испании

За последние четыре года испанские власти предоставили "золотые" визы, то есть постоянный вид на жительство, 870 российским семьям, каждая из которых приобрела в стране недвижимость стоимостью не менее полмиллиона евро. Об этом говорится в опубликованном в среду, 6 февраля, сообщении Национального института статистики Испании (НИСИ). Таким образом, по количеству обретенных испанских "золотых" виз россияне заняли второе место после китайцев. Третье место принадлежит Украине. "Золотыми" визами воспользовались 124 украинских семьи.

Российские миллионы в Испании

Всего россияне вложили в "золотые" визы порядка миллиарда евро, рассказала в беседе с DW представитель НИСИ Мария Тереса Сайнеро. По ее словам, наиболее дорогостоящее приобретение было сделано российским претендентом на обладание этой визы в Барселоне. Он потратил около 13 млн евро. Ну а граждане Украины израсходовали на "золотые" визы всего 92 млн евро. Недвижимость выходцы из бывшего СССР приобретают в основном в Каталонии и Андалузии. Речь идет о виллах вблизи морских курортов.

Представитель НИСИ пояснила также, что на "золотые" визы, выдаваемые для проживания сроком на 5 лет с правом продления, претендуют не более 20 процентов россиян и украинцев, приобретающих дорогую недвижимость в Испании. Подавляющее число этих инвесторов, даже делающих многомиллионные вложения, довольствуются, по словам Сайнеро, обычной мультивизой, хотя ее надо обновлять ежегодно.

Опасения Евросоюза из-за "золотых" виз

Известно, что в минувшем январе Еврокомиссия впервые обнародовала доклад на тему предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции, что практикуется во многих странах-членах ЕС. Лидерами в этом отношении, помимо Испании, являются Кипр, Португалия и Великобритания. В докладе содержится беспокойство, что право на проживание на территории Евросоюза по "золотой визе" могут получать покупатели с сомнительной репутацией.

Еврокомиссию, в частности, беспокоит, что эти лица будут заниматься неправомерной деятельностью, к примеру, отмывать добытые преступным путем деньги, укрываться от правосудия за правонарушения, совершенные на родине и так далее. Поэтому Еврокомиссия призвала к более тщательному контролю за претендентами на получение "золотых" виз. Одновременно контроль над схемами по предоставлению этих виз будет ужесточен и со стороны общеевропейских структур.

Испанское МВД волнуют не только "золотые" визы

Как оценивают решение Еврокомиссии в МВД Испании? Сугубо положительно, заявил в беседе с DW представитель этого ведомства Франсиско Хавьер Бенитес. По его словам, общая позиция ЕС позволит правоохранителям, помимо всего прочего, избежать упреков в свой адрес от деловых кругов, заявлявших, что "пристальный полицейский контроль вредит поступлению в страну иностранных капиталов".

Вместе с тем, Бенитес полагает, что нынешнее испанское законодательство вполне позволяет успешно бороться с иностранными правонарушителями. К примеру, широко известна борьба испанцев в последние десятилетия против той же "русской мафии". Именно в Испании был осужден на 9 лет один из лидеров преступного мира России Захарий Калашов, десятки других деятелей, занимавшихся отмыванием денег и иными правонарушениями.

Вместе с тем, по словам представителя МВД, главные подозрения сотрудников его ведомства вызывают сегодня не претенденты на "золотую" визу, которых тщательно проверяют, а совсем иные покупатели. Дело в том, что, к примеру, подавляющее число инвесторов из той же России к "золотой" визе не прибегают. Они оформляют недвижимость на подставные лица и живут в стране по обычной визе. Одни это делают из-за желания скрыть факт покупки от российских властей, другие - чтобы скрыть происхождение своих денег от властей Испании. Так что бывает непросто проверить личность подлинного владельца недвижимости, заключил собеседник DW.

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