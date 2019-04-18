 Российское олимпийское движение будут представлять Неваляшка и Ушанка | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2019

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Россия

Российское олимпийское движение будут представлять Неваляшка и Ушанка

Олимпийский комитет России представил новые талисманы. Это медведь-неваляшка и пушистый кот в виде шапки-ушанки.

российские олимпийские маскоты

Олимпийский комитет России представил в четверг, 18 апреля, официальные талисманы своего проекта "Команда России", объединяющего спортсменов и болельщиков. Ими стали медведь-неваляшка и пушистый кот, сделанный в форме шапки-ушанки, - их имена еще не выбраны. Автором талисманов стала студия дизайнера Артемия Лебедева.

Контекст

Они возвращаются. Сергей Елкин о путанице с должностью Виталия Мутко. Как заявили в РФС, он никогда не покидал пост президента союза, а лишь приостановил деятельность после скандала с госпрограммой допинга. (16.10.2018)

На официальном Instagram-канале "Команды России" были представлены анимационные ролики с маскотами, в которых медведь-неваляшка уклоняется от пролетающих мимо слов "допинг", "скандалы" и "санкции". После того как угрозы пролетают, медведь вновь поднимается.

В последние годы российский спорт пережил серию скандалов, связанных с расследованием системы государственной программы допинга в России. В 2017 году сборная России была отстранена от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, однако российские спортсмены смогли выступить на Играх под нейтральным флагом. Бывший министр спорта Виталий Мутко был пожизненно отстранен от исполнения любых функций в Олимпийском движении.

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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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