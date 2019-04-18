Российское олимпийское движение будут представлять Неваляшка и Ушанка

Олимпийский комитет России представил в четверг, 18 апреля, официальные талисманы своего проекта "Команда России", объединяющего спортсменов и болельщиков. Ими стали медведь-неваляшка и пушистый кот, сделанный в форме шапки-ушанки, - их имена еще не выбраны. Автором талисманов стала студия дизайнера Артемия Лебедева.

На официальном Instagram-канале "Команды России" были представлены анимационные ролики с маскотами, в которых медведь-неваляшка уклоняется от пролетающих мимо слов "допинг", "скандалы" и "санкции". После того как угрозы пролетают, медведь вновь поднимается.

В последние годы российский спорт пережил серию скандалов, связанных с расследованием системы государственной программы допинга в России. В 2017 году сборная России была отстранена от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, однако российские спортсмены смогли выступить на Играх под нейтральным флагом. Бывший министр спорта Виталий Мутко был пожизненно отстранен от исполнения любых функций в Олимпийском движении.

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