 Российским женщинам позволят водить большегрузы | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2018

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Россия

Российским женщинам позволят водить большегрузы

Министерство труда РФ пересматривает перечень работ, на которых запрещено трудиться женщинам. Эта мера призвана расширить возможности женщин в сфере трудоустройства.

Большегрузы

Российские женщины вскоре смогут работать дальнобойщицами и машинистами железнодорожного транспорта. Глава министерства труда России Максим Топилин сообщил, что в ближайшее время подпишет приказ о пересмотре перечня работ, на которых запрещено использовать труд женщин, причем некоторые ограничения будут отменены.

"В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий", - сказал Топилин журналистам на полях Евразийского женского форума в пятницу, 21 сентября, в Санкт-Петербурге.

По словам министра, принято во внимание то, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование. "В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники", - пояснил Топилин.

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Новые возможности в сфере трудоустройства

Глава Минтруда отметил, что обновление перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.

В феврале сообщалось, что руководство ОАО "РЖД" выступает за изменение перечня "запрещенных" профессий - в частности, чтобы женщины могли работать машинистами и помощниками машинистов. В компании также предложили, чтобы в дальнейшем перечни "запрещенных" профессий могли утверждать работодатели совместно с профсоюзами.

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    Автор: Наталья Позднякова


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