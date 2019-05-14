 Российский ученый о своей карьере в Германии: история с продолжением | На работу в Германию | DW | 04.06.2019

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На работу в Германию

Российский ученый о своей карьере в Германии: история с продолжением

Ведущий научный сотрудник Фраунгоферского общества - о карьере ученого в Германии. В интервью DW.

Общество имени Фраунгофера в Мюнхене

Общество имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft) в этом году отмечает 70-летний юбилей, а  рубрика DW "Учеба и карьера" - 10-летний. Мы решили воспользоваться этими двумя поводами. И вот каким образом. DW отыскала Александра Попугаева, который в год основания онлайн-рубрики дал нам интервью о перспективах личного роста в науке. За десять лет Александр Попугаев сделал успешную карьеру во Фраунгоферском обществе.

DW: Что произошло за это время в вашей научной деятельности, чем вы гордитесь сегодня?

Александр Попугаев: В 2013 году без отрыва от работы в Институте интегральных схем Общества имени Фраунгофера я защитил диссертацию в Техническом университете Ильменау. Моя работа была посвящена вопросам проектирования антенн. Сейчас я - ведущий научный сотрудник в отделе высокочастотной техники и спутниковых систем связи в городе Эрланген. Отвечаю за навигацию и локализацию. С недавнего времени я являюсь сотрудником еще одного отдела, расположенного в Нюрнберге. Там занимаюсь спутниковыми системами позиционирования. С 2017 года провожу гостевые лекции и последующие научно-практические семинары в университете ИТМО Санкт-Петербурга.

Александр Попугаев

Александр Попугаев

- Вам удалось совместить опыт в двух странах?

- Да, получилось найти удачную комбинацию в приоритетах науки в России и в Германии. Все-таки в России наука  больше нацелена на фундаментальные исследования, а специфика Фраунгоферского общества - наука прикладная. У меня изначально было желание написать диссертацию. Но в Германии обычно после учебы в университете человек сначала набирается опыта, участвует в научных проектах. В России - другая практика.

- А почему вы вообще выбрали Германию?

- Я с пятого класса изучал немецкий язык, единственный иностранный у нас. Мне он очень нравился, в университете я решил продолжить. В рамках партнерства между городами Владимиром и Эрлангеном у меня появилась возможность поехать в Германию и пройти здесь практику. Потом получилось остаться. В роли предпринимателя я себя никогда не видел, наукой интересовался с детства.

- Не разочаровались в выборе профессии?

- Нет. В науке столько возможностей! Можно, например, участвовать в различных международных конференциях. Это возможность увидеть мир, познакомиться с видными учеными. Кроме того, всегда можно проявить свою фантазию, свои дизайнерские и творческие наклонности. Сегодня зачастую больше нет необходимости рассчитывать все с помощью сложной математики, логарифмической линейки. Есть разные приложения автоматизированного проектирования, где любые, даже самые сумасшедшие идеи можно проанализировать, посмотреть, работают они или нет. Креативность в сочетании с интуицией в науке сегодня очень востребована.

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- Какими качествами, по вашему мнению, нужно обладать, чтобы сделать карьеру в науке?

- В Обществе Фраунгофера уровень молодого специалиста должен быть выше среднего. Исполнительность, ответственность, опыт, готовность учить языки. Английский необходим для участия в научных конференциях. Тот, кто знает английский, должен быть готов выучить немецкий.

- А какие есть минусы?

- Подводный камень - единственный: срочные договора в науке. Такова специфика научных организаций в Германии. Трудовые договора, как правило, заключаются максимум на шесть-восемь лет, чтобы дать возможность приходить молодым кадрам со свежими идеями. А вот что касается общей политической ситуации, то никакие санкции не отразились на нашей совместной работе с российскими партнерами.

- А как вам работается с немцами?

 - Все инновации по графику. Практика сверхурочной работы здесь официально не приветствуется. К сожалению. Хотя это, конечно, правильно. Работодатель следит за тем, чтобы у сотрудников не было синдрома эмоционального выгорания. В индивидуальном порядке можно доделать работу в выходные или празднчиные дни, взяв потом отгул, однако получить официальное разрешение для проектной работы группы, каким бы важным ни был проект, практически невозможно, несмотря на рвение работников.

- Ваш работодатель часто подчеркивает, что работает над решениями для будущего. Приведите свой пример.

- Важными и перспективными сейчас являются разработки, связанные с технологиями для нового стандарта 5G, включая машинное обучение и искусственный интеллект, особенно применительно к использованию в  промышленности и на транспорте. Но все должно быть в пределах разумного. У меня, например, пока нет потребности в говорящем холодильнике или стиральной машине, выходящей в интернет. Такие идеи курсируют, и уже действительно создаются машины, которые могут друг с другом общаться, хотя все-таки подчеркну: пока в этом нет потребности.

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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