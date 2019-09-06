 Российский топ-менеджер заочно арестован московским судом | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2019

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Россия

Российский топ-менеджер заочно арестован московским судом

Александру Коршунову в РФ предъявлено обвинение в мошенничестве. Ранее он был арестован по запросу США в Италии. Теперь РФ может добиваться его выдачи наравне с США.

Басманный суд Москвы (фото из архива)

Басманный суд Москвы (фото из архива)

Басманный суд Москвы в среду, 6 ноября, заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, заключенного под стражу в Италии по запросу США. Американская сторона обвиняет Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

В России Коршунову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Предприниматель объявлен в международный розыск. Данное решение, отмечает "Интерфакс", позволяет российским властям добиваться экстрадиции 57-летнего Коршунова наравне с США.

В настоящий момент российский предприниматель находится в тюрьме итальянского Неаполя. Он был арестован 30 августа в аэропорту этого города. Вместе с Коршуновым американская юстиция выдвинула обвинения в адрес итальянского бизнесмена Паоло Бьянки.

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5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному и оказывают ему юридическую поддержку. Запрос DW, направленный итальянскому адвокату Коршунова, на момент написания этой заметки оставался без ответа.

Кто такие Коршунов и Бьянки

Александр Коршунов ранее работал директором по маркетингу и международной кооперации в ОДК, дочерней компании российской госкорпорации "Ростех". До этого с 1995 по 1999 годы он занимал должность второго секретаря МИД РФ. Паоло Бьянки возглавлял итальянский филиал компании GE Aviation - одного из лидеров среди поставщиков авиационных двигателей. Корпорация входит в структуру General Electric. Итальянец отвечал в GE Aviation за развитие бизнеса в России, Китае и других странах Азии. Позднее он перешел на работу в авиастроительную компанию Aernova, базирующуюся в итальянском Форли.

Aernova оказывала консалтинговые услуги "Авиадвигателю" - дочернему предприятию ОДК, которое было включено в санкционный список министерства торговли США в сентябре 2018 года из-за участия в российских военных проектах и действий, противоречащих национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Вашингтона.

Следователи утверждают, что "в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы" на них двоих. По версии американского следствия, патент на итоговые разработки получало Министерство промышленности и торговли РФ.

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    Автор: Александра Елкина


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