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Российский телеканал НТВ

Russian President Vladimir Putin answers questions from Russian and foreign Web surfers during a live Internet conference in the Moscow's Kremlin on Thursday, 06 July 2006. Almost 160,000 questions to Putin were received by 5 p.m. Moscow time when the Internet conference began. EPA/DMITRY ASTAKHOV/ PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/ITAR-TASS POOL (zu dpa 0703) +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: Интервью Байдена - личное предупреждение Путину 17.03.2021

Интервью Джо Байдена и нелицеприятные характеристики в свой адрес Владимир Путин может воспринять как брошенный вызов, и, скорее всего, на него ответит, считает Константин Эггерт.
Russian Federation. Moscow. The international airport terminal Sherementevo. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Задержанные в Турции журналисты из России вернулись в Москву 08.12.2020

Алексея Петрушко и Ивана Малышкина депортировали в Россию ночным авиарейсом. Журналисты были задержаны в Стамбуле по подозрению в шпионаже.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 02: Turkish police stand on guard near the Saudi Consulate during the memorial service of one-year anniversary of the assassination of Saudi dissident journalist Jamal Khashoggi on October 02, 2019 in Istanbul, Turkey. Jamal Khashoggi, the Saudi Arabian dissident and columnist for the Washington Post, was killed on 2nd October 2018 after entering the Saudi Consulate in Istanbul to finalize papers for his marriage, sparking a weeks long investigation and creating diplomatic tension between, Turkey, the U.S and Saudi Arabia. His body is still yet to be recovered. (Photo by Osman Orsal/Getty Images)

Задержанных в Турции российских журналистов оставили под стражей 05.12.2020

Репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - сотрудники программы "Центральное телевидение" телекомпании НТВ - задержаны в пригороде Стамбула по подозрению в несанкционированной съемке.

Instagram expands hidden likes trial. Undated file photo of the Instagram icon displayed on a mobile phone screen, as the social network has announced it is expanding its hidden likes trial globally. Issue date: Thursday November 14, 2019. The Facebook-owned app began hiding users' likes in countries including Ireland, Italy and Australia earlier this year. See PA story TECHNOLOGY Instagram. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:48331539 |

Apple опровергла удаление из AppStore в Украине приложений телеканалов РФ 11.09.2020

Компания Apple уведомила российский медиахолдинг ВГТРК и телеканал НТВ о требовании Службы безопасности Украины удалить мобильные приложения телеканалов РФ.
LONDON - JANUARY 18: The OFCOM (Office of Communication) logo on the front of their headquarters on January 18, 2007 in London. Media watchdog Ofcom, who have received over 30,000 complaints over bullying and racism towards Shilpa Shetty on their Celebrity Big Brother programme, have said that it is Channel 4's responsibility to respond to viewer concerns. (Photo by Bruno Vincent/Getty Images)

"НТВ-Мир Балтия" оштрафован в Великобритании на 20 тысяч фунтов 17.02.2020

Британский медиарегулятор Ofcom пришел к выводу, что в сюжете об отравлении Скрипалей телеканал "НТВ-Мир Балтия" нарушил принцип беспристрастности и ряд других правил. Вещатель оштрафован на 20 тысяч фунтов.
Russian President Vladimir Putin prepares to address his New Year wishes to the nation in at the Kremlin in central Moscow, on January 1, 2020. (Photo by Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP)

Российские каналы скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина 02.01.2020

Первый канал и холдинг ВГТРК скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением Владимира Путина, а также отключили возможность комментировать видео.
Golos Büro Wahlbeobachtern Roman Udot, PM von Golos

Активиста "Голоса" Удота приговорили к обязательным работам 28.11.2019

Роман Удот проходил по делу об угрозе убийства журналистов НТВ. Сопредседатель "Голоса" считает, что преследование связано с попытками "создать вокруг движения негативный фон".
26.09.2018*** Screenshots aus dem Interview von Zhanna Nemtsova mit dem Vertreter der russischen Bewegung für Wählerrechte Golos Roman Udot

Роман Удот освобожден из-под домашнего ареста 09.07.2019

Соруководитель движения "Голос" Удот якобы "угрожал убийством" журналистам НТВ. Удота поместили под домашний арест до 16 июля.
26.09.2018*** Screenshots aus dem Interview von Zhanna Nemtsova mit dem Vertreter der russischen Bewegung für Wählerrechte Golos Roman Udot

Задержан один из руководителей движения "Голос" Роман Удот 21.05.2019

Журналистка НТВ обвинила Романа Удота, соруководителя движения "Голос", в "угрозе убийством". Удот был задержан в Москве 20 мая.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2017: Igor Malashenko, head of Sobchak's presidential campaign, at a news conference by L'Officiel Russia Magazine editor-in-chief and TV presenter Ksenia Sobchak on her decision to run in the 2018 Russian presidential election. Stanislav Krasilnikov/TASS Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa |

В Испании расследуют обстоятельства смерти Игоря Малашенко 26.02.2019

Сооснователь НТВ Игорь Малашенко скончался в Испании на 65-м году жизни. Обстоятельства смерти указывают на суицид, но следствие рассматривает все версии.
15.01.2019 Propaganda in Russland, russisches Fernsehen, TV, Karikatur, Sergey Elkin.

Что посмотреть по российскому ТВ 15.01.2019

Украина или Украина? Эфиры российских телеканалов в последние годы разнообразием не отличаются, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
Bildbeschreibungen: Nemtsova Interview mit dem russischen Koch Alexey Zimin Drehort: Prag Tschechien Schlagwörter: Zhanna Nemtsova, Nemtsova.Interview, Alexey Zimin, Afisha Eda

Алексей Зимин: Санкции толкнули вперед российский ресторанный бизнес 12.12.2018

Российский ресторатор Алексей Зимин о еде как о важнейшей составляющей жизни современного общества в проекте "Немцова. Интервью".
A small marijuana plant grows in a lab at the new Commercial Cannabis Production Program at Niagara College in Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, October 9, 2018. Picture taken October 9, 2018. REUTERS/Carlos Osorio

Экс-глава НТВ привлек 400 млн долларов на IPO продавца марихуаны 30.10.2018

Компания экс-главы НТВ Бориса Йордана Curaleaf вышла на биржу в Канаде и стала крупнейшей в сфере торговли марихуаной.
Georgien Suedossetien: Eine georgische Fahne im Vordergrund einer russischen Militarbasis in dem besetzten Südossetien, Teil der Republik Georgien. Fotograf: DW/Cristian Stefanescu

Трех россиян, в том числе журналистов, не впустили в Грузию 04.09.2018

Военкор ТАСС и экс-журналист НТВ не сумели въехать на территорию Грузии. В Тбилиси заявляют, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".
29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

С Украины выслан сотрудник российского телеканала НТВ Немышев 05.10.2017

Сотрудник телеканала НТВ Немышев, обвиненный СБУ в подрыве национальных интересов Украины, выдворен в Россию. Журналисту запрещен въезд на Украину в течение трех лет.

In Kharkiv, a new police patrol took the oath In Kharkiv took the oath of about 800 new police patrol. At 10.30 on Freedom Square in the center of Kharkiv hosted a ceremony of taking the oath. The ceremony was attended by Interior Minister Arsen Avakov, the Prime Minister Arseniy Yatsenyuk and Deputy Interior Minister Eka Zguladze. During the celebration, the young patrol took an oath, as well as some of the patrol were awarded for achievements in the area of ‚Äã‚Äãanti-terrorist operation and performance of duties of maintaining public order in Kharkiv on September 26, 2015. (Photo by Sofia Bobok/NurPhoto) Keine Weitergabe an Drittverwerter. picture-alliance/dpa/S.Bobok

В Киеве задержали журналиста российского телеканала НТВ 04.10.2017

Киевская полиция задержала репортера программы "Центральное телевидение" Вячеслава Немышева. У него была "аккредитация "ДНР". Журналиста опрашивает СБУ.
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