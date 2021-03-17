Российский телеканал НТВ

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Интервью Джо Байдена и нелицеприятные характеристики в свой адрес Владимир Путин может воспринять как брошенный вызов, и, скорее всего, на него ответит, считает Константин Эггерт.
Алексея Петрушко и Ивана Малышкина депортировали в Россию ночным авиарейсом. Журналисты были задержаны в Стамбуле по подозрению в шпионаже.
Репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - сотрудники программы "Центральное телевидение" телекомпании НТВ - задержаны в пригороде Стамбула по подозрению в несанкционированной съемке.
Компания Apple уведомила российский медиахолдинг ВГТРК и телеканал НТВ о требовании Службы безопасности Украины удалить мобильные приложения телеканалов РФ.
Британский медиарегулятор Ofcom пришел к выводу, что в сюжете об отравлении Скрипалей телеканал "НТВ-Мир Балтия" нарушил принцип беспристрастности и ряд других правил. Вещатель оштрафован на 20 тысяч фунтов.
Первый канал и холдинг ВГТРК скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением Владимира Путина, а также отключили возможность комментировать видео.
Роман Удот проходил по делу об угрозе убийства журналистов НТВ. Сопредседатель "Голоса" считает, что преследование связано с попытками "создать вокруг движения негативный фон".
Соруководитель движения "Голос" Удот якобы "угрожал убийством" журналистам НТВ. Удота поместили под домашний арест до 16 июля.
Журналистка НТВ обвинила Романа Удота, соруководителя движения "Голос", в "угрозе убийством". Удот был задержан в Москве 20 мая.
Сооснователь НТВ Игорь Малашенко скончался в Испании на 65-м году жизни. Обстоятельства смерти указывают на суицид, но следствие рассматривает все версии.
Украина или Украина? Эфиры российских телеканалов в последние годы разнообразием не отличаются, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
Российский ресторатор Алексей Зимин о еде как о важнейшей составляющей жизни современного общества в проекте "Немцова. Интервью".
Компания экс-главы НТВ Бориса Йордана Curaleaf вышла на биржу в Канаде и стала крупнейшей в сфере торговли марихуаной.
Военкор ТАСС и экс-журналист НТВ не сумели въехать на территорию Грузии. В Тбилиси заявляют, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".
Сотрудник телеканала НТВ Немышев, обвиненный СБУ в подрыве национальных интересов Украины, выдворен в Россию. Журналисту запрещен въезд на Украину в течение трех лет.
Киевская полиция задержала репортера программы "Центральное телевидение" Вячеслава Немышева. У него была "аккредитация "ДНР". Журналиста опрашивает СБУ.
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