Российский телеканал НТВ

Комментарий: Интервью Байдена - личное предупреждение Путину

Интервью Джо Байдена и нелицеприятные характеристики в свой адрес Владимир Путин может воспринять как брошенный вызов, и, скорее всего, на него ответит, считает Константин Эггерт.