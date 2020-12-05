 Задержанные в Турции журналисты из России вернулись в Москву | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2020

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Россия

Задержанные в Турции журналисты из России вернулись в Москву

Алексея Петрушко и Ивана Малышкина депортировали в Россию ночным авиарейсом. Журналисты были задержаны в Стамбуле по подозрению в шпионаже.

Московский аэропорт Шереметьево

Журналисты российского телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин в ночь на вторник, 8 декабря, доставлены в Москву из Турции, где они были задержаны по подозрению в шпионаже. "С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле за помощь. И, конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни", - сообщила пресс-служба НТВ.

Сотрудники программы "Центральное телевидение" Петрушко и Малышкин были задержаны в пригороде Стамбула 3 декабря турецкими спецслужбами. Вместе с российскими журналистами была задержана и гражданка Турции, работавшая с ними в качестве переводчика.

Подозрение в шпионаже

Репортеров заподозрили в шпионаже, поскольку они вели "съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов", где фотографирование и видеосъемка запрещены. В свою очередь, источник в МИД Турции сообщил, что журналисты "приехали в Стамбул для съемок, но не получили ни разрешения, ни аккредитации".

Съемка велась предположительно рядом со зданием компании, специализирующейся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов - "Байкар Савунма". Она, в числе прочего, выпускает ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции и широко применялся армией Азербайджана во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Позднее с российских журналистов сняли обвинения в шпионаже. Власти Турции приняли решение депортировать Петрушко и Малышкина в Россию.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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