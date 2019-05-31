 Российский сотрудник миссии ООН в Косово объявлен персоной нон грата | Новости из Германии о России | DW | 31.05.2019

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Россия

Российский сотрудник миссии ООН в Косово объявлен персоной нон грата

Михаил Краснощеков вместе с другим сотрудником миссии ООН был задержан косовским спецназом на севере страны. В МИД РФ назвали эти действия Приштины неприемлемыми.

Косовский спецназ на севере республики, 28 мая 2019 года

Косовский спецназ на севере республики, 28 мая 2019 года

Косово объявило российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата. Это произошло после соответствующего обращения премьер-министра республики Рамуша Харадиная в министерство иностранных дел, сообщил Харадинай на своей странице в Facebook в пятницу, 31 мая. Решение вступило в силу в тот же день, Краснощекову предписано покинуть Косово.

Контекст

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Харадинай призвал главу миссии ООН в Косово (UNMIK) не противиться этому решению и объяснил его тем, что действия россиянина "направлены против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия косовских властей неприемлемыми. "Их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, - это очень серьезный вопрос, на который должны реагировать представители ООН", - заявил Лавров на пресс-конференции в Токио после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Спецоперация на севере Косово

28 мая на севере Косово, где преимущественно проживают сербы, была проведена операция против организованной преступности, в результате были задержаны 19 сотрудников полиции, в том числе 11 сербов. Их подозревают в контрабанде товаров и других незаконных действиях. Полиция также сообщила о задержании двоих сотрудников UNMIK в связи с тем, что они стояли на баррикадах, возведенных сербами с целью помешать движению полицейских машин, передает информагентство Reuters.

В ответ на спецоперацию в Сербии были приведены в полную боевую готовность вооруженные силы. Глава UNMIK Захир Танин призвал Косово освободить сотрудников миссии, предупредив, что если им причинят какой-либо вред, в ответ последуют "самые строгие дипломатические правовые меры на международном уровне". Москва также потребовала от Приштины освободить Краснощекова. После этого он и его коллега по UNMIK были отпущены на свободу.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что к персоналу ООН не может быть применена такая мера, как объявление персоной нон грата. Это произошло после того, как власти Сомали объявили нежелательным лицом сотрудника миссии ООН в этой африканской стране.

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    Автор: Диего Куполо, Сербия


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