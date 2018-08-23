Российский рубль продолжает падать: для кого это хорошо?

Вступление в силу в среду, 22 августа, первого пакета новых санкций США, введенных в отношении России за нарушение запрета на применение химического оружия, нанесло по рублю новый удар. На закрытии торгов в среду курс российской валюты снизился до 68 рублей за доллар и в четверг продолжил падение.

Оно длится уже две недели, а началось сразу после того, как 8 августа в Сенат США был внесен законопроект DASKAA ("Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018"), в котором прописаны самые жесткие ограничительные меры в сравнении с теми, что уже были введены. Документ среди прочего предусматривает запрет на приобретение американскими инвесторами новых выпусков российского госдолга (облигаций федерального займа, ОФЗ) и блокировку операций российских госбанков в США. Этих санкций инвесторы боятся куда больше, чем штрафных мер, введенных 22 августа, отметил в интервью DW аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай.

Рублю не помогают даже цены на нефть, которые стабильно превышают отметку в 70 доллар за баррель, добавляет главный экономист финансовой группы "БКС" Владимир Тихомиров. Он отмечает две главные причины снижения курса рубля: общий негативный фон на рынках стран с развивающейся экономикой и геополитика.

Доллар - хорошая инвестиция

Геополитический фактор оказывал давление на рубль с самого начала года, говорят опрошенные DW эксперты. В результате с января по август российская валюта просела по отношению к доллару на 18 процентов. Но есть и хорошие новости - прежде всего для тех, кто держал сбережения в долларах. Эти вкладчики получили доходность, составившую 18 процентов. Как рассказали DW экономисты, за первые восемь месяцев года доллар стал для россиян одним из лучших инструментов для вложения средств. Они не исключают, что в ближайшие месяцы курс американской валюты еще вырастет.

Своего минимального за восемь месяцев значения в 55,7 рублей за доллар курс американской валюты достиг в конце февраля. После того, как 6 апреля США ввели в отношении России санкции, под которые попали самые влиятельные российские олигархи, курс доллара скакнул до отметки в 60,7 рубля и с тех пор ниже нее не опускался. "За период с марта доллар был хорошей инвестицией, - констатировал Денис Порывай. - Если вы смогли тогда поймать дно и купить доллары, то вы бы сейчас получили 18 процентов прибыли".

В американский Сенат внесен пакет самых жестких санкций в отношении РФ из всех введенных

Инвестиции в другие популярные инструменты - к примеру, евро, ОФЗ или золото - либо обеспечили меньшую доходность, либо вообще оказались убыточными, отмечают эксперты. Так, покупка евро в начале января по 68,7 рублей сегодня увеличила бы вложенный капитал на 15 процентов. Это притом, что 22 августа курс единой европейской валюты впервые за четыре месяца превысил отметку в 79 рублей.

Что касается выпускаемых российским Минфином ОФЗ, их стоимость с начала года снизилась. "Если бы вы купили ОФЗ в начале года, то сейчас вы были бы в минусе", - указал Порывай. С начала года индекс российских гособлигаций RGBI, который отражает изменение цен на ОФЗ, снизился на 4,96 процента, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена золота с начала января тоже снизилась - с 1331 доллара до 1202 долларов за тройскую унцию.

Рост курса доллара сейчас не означает роста в будущем

На фоне роста курса доллара российские чиновники стали все чаще задумываться об отказе от него при расчете с международными торговыми партнерами. По их словам, американская валюта слишком ненадежна. Однако эксперты с такой характеристикой не согласны. "Вопрос в том, собака виляет хвостом или хвост собакой, - шутит Порывай. - На самом деле доллар железобетонен, поэтому в нем хранятся все мировые резервы. Это рубль шарахается туда-сюда".

Власти РФ говорят об отказе от доллара при расчете с международными торговыми партнерами

Поэтому держать все накопления в российской валюте собеседник DW не рекомендует: "Достаточно посмотреть на то, что происходило с рублем в последние десять лет. Те, кто держал в нем сбережения, их, наверное, уже не имеют".

Правда, нынешняя положительная динамика курса доллара не гарантирует, что американская валюта будет расти и дальше, уточняют эксперты. Решающим фактором здесь будет ужесточение американских санкций в соответствии с актом DASKAA. Если будут введены санкции в отношении российского госдолга, то, не исключено, курс доллара пробьет отметку в 70 рублей за доллар, рассуждает Порывай. До конца года курс американской валюты будет зависеть от того, насколько жесткими будут новые санкции, добавляет он.

Однако, делает оговорку эксперт, доллар вряд ли вырастет еще на 20 процентов к нынешнему уровню. Поэтому вкладчики, купившие американскую валюту сейчас, уже не получат такой доходности, как с марта.

О том же говорит и Тихомиров: "Если мы увидим дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, то нельзя исключать, что рубль будет ослабевать и дальше". Учитывая, что в ноябре США пройдут промежуточные выборы и что российская тематика играет в этом выборном цикле значимую роль, ожидать изменений в геополитической обстановке не стоит, полагает аналитик.

Однако, по его словам, уже в конце года "возможны варианты"."Если выборный цикл закончится благоприятно для республиканцев и нынешней президентской администрации, то, возможно, будут сделаны шаги в сторону ослабления санкционного давления, - прогнозирует Тихомиров. - Рубль на это будет реагировать, и тогда в конце года при прочих равных и текущих ценах на нефть российская валюта имеет потенциал укрепления".

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