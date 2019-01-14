Российский мусор планируют вывозить в Швецию

Министерство природных ресурсов и экологии России разрабатывает планы по перевозке мусора со строящегося в Архангельской области полигона "Шиес" в Швецию и другие европейские страны. О проекте по транспортировке российских отходов за границу сообщил в понедельник, 14 января, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По словам политика, прежде чем проект будет отправлен на экспертизу в Минприроды, специалистам Росприроднадзора следует оценить его риски.

"Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет. Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?" - цитирует политика издание РБК.

Планируется, что в Архангельской области мусор будут брикетировать, упаковывать в полиэтилен и затем отправлять по железной дороге в европейские страны.



"Мусорная реформа" в России идет полным ходом

При этом Кобылкин позитивно высказался о ходе так называемой "мусорной реформы", которая, по его словам, "идет без единого выстрела" и в итоге должна привести к декриминализации мусорного бизнеса в России.

Следующим шагом должно быть создание региональных операторов, которые будут отвечать за оборот твердых коммунальных отходов от места сбора до утилизации и захоронения.



"В дальнейшем сильнейшие будут выживать, слабейшие будут отваливаться либо продавать свой бизнес. И мы с вами получим светлый бизнес твердых коммунальных отходов", - заявил министр.



Компания "Российский экологический оператор"

Формированием системы обращения с данным видом отходов должна будет заняться компания "Российский экологический оператор", которая специально для этой цели была создана указом президента Владимира Путина 14 января 2019 года.

Другие приоритеты работы компании, в соответствии с указом, - это стимулирование инвестиционной активности в профильной области, а также реализация нацпроекта "Экология".

Мусор из Москвы доедет до Архангельска

О создании мусорного полигона "Шиес" в Архангельской области, который должен быть открыт до 2020 года, стало известно в октябре 2018 года.

По замыслу разработчиков проекта, на протяжении 20 лет из Москвы в Архангельскую область ежегодно будут вывозить около 500 тысяч тонн мусора, что составляет 6 процентов от общего объема столичных отходов.​ Стоимость проекта оценивается в 10,5 млрд рублей.

Митинги против московского мусора

"Мусорная тема", наряду с пенсионной реформой, стала одной из самых напряженных в российском обществе в 2018 году. На протяжении всего 2018 года в Архангельске, Волоколамске, Коломне и республике Коми продолжались демонстрации за чистый воздух и против московского мусора. Суммарно на эти митинги вышли десятки тысяч человек.

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