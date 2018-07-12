 Российский лоббист Ахметшин подал иск к основателю Hermitage Capital Браудеру | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2018

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Мир

Российский лоббист Ахметшин подал иск к основателю Hermitage Capital Браудеру

Ринат Ахметшин обвиняет Уильяма Браудера в клевете. По мнению основателя фонда, на встрече с сотрудниками предвыборного штаба Трампа лоббист действовал от имени президента РФ.

Trump Tower в Нью-Йорке (фото из архива)

Российский лоббист Ринат Ахметшин в четверг, 12 июля, подал в федеральный суд США в Вашингтоне иск к британскому бизнесмену, основателю фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру.

Лоббист обвиняет Браудера в клевете. По словам Ахметшина, британский бизнесмен неоднократно называл его "ценным сотрудником российской разведки" и "российским офицером ГРУ".

Большинство оспариваемых заявлений относятся к утверждениям Браудера о деятельности российского лоббиста от имени президента РФ. "Член тайной полиции Путина напрямую встретился с сыном будущего президента Соединенных Штатов с просьбой изменить санкционную политику США", - заявил ранее Браудер интернет-порталу Business Insider.

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Требование компенсации

Подобные "намеренно ложные" утверждения "серьезно опорочили профессиональную репутацию Ахметшина, отрицательно сказались на его способности работать в качестве консультанта и лоббиста и нанесли эмоциональный и психологический ущерб", говорится в иске. Истец требует не менее 1 млн долларов в качестве компенсации.

Ахметшин "никогда не представлял российское правительство или кого-либо из его сотрудников на встрече в Trump Tower", подчеркивается в документе, который оказался в распоряжении издания Politico. Он также "не является и не являлся российским офицером ГРУ, агентом разведки или шпионом, работающим на Россию или Советский Союз".

Встреча в Trump Tower

В июне 2016 года Ринат Ахметшин участвовал во встрече в Нью-Йорке российского адвоката Натальи Весельницкой с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа. Мероприятие попало в центр внимания после того, как выяснилось, что в ней принимал участие старший сын Дональда Трампа. Трампу-младшему якобы обещали предоставить информацию, которая скомпрометирует главную соперницу его отца на президентских выборах - Хиллари Клинтон.

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  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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Иск Рината Ахметшина к Уильяму Браудеру

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Опасные друзья президента, или Что грозит Дональду Трампу - DW Новости  

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