 Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2018

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Россия

Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины

Военнослужащий российской базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве. Ранее сообщалось, что в городе в результате побоев скончалась 57-летняя женщина-дворник.

Российская военная база в Гюмри (фото из архива)

Российская военная база в Гюмри (фото из архива)

В армянском городе Гюмри задержан военнослужащий 102-й российской военной базы. Его подозревают в убийстве местной жительницы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении во вторник, 11 декабря. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.

Ранее армянские СМИ сообщали, что 3 декабря в районе Слободка города Гюмри по дороге в больницу скончалась 57-летняя женщина-дворник, она умерла в результате побоев.

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Расстрел семьи Аветисян и убийство солдата Ялпаева

Российская военная база в Гюмри оказалась в центре внимания после того, как в январе 2015 года рядовой Валерий Пермяков расстрелял шесть членов семьи Аветисян из автомата Калашникова и заколол штык-ножом полугодовалого ребенка. Пермякова задержали через несколько часов на границе с Турцией, а позднее приговорили к пожизненному заключению.

В апреле 2017 года возле одного из магазинов Гюмри был обнаружен с колото-резаными ранениями 21-летний военнослужащий российской базы Дмитрий Ялпаев. Виновным в его убийстве признали Армана Джанджугузяна, которого приговорили к 22 годам лишения свободы. По данным следствия, Джанджугузян совершил это преступление при содействии неустановленных лиц, называвших себя сторонниками террористической организации "Исламское государство".

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    Автор: Наталья Позднякова


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