 Российские ученые призвали отменить приговоры по делу ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2020

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Россия

Российские ученые призвали отменить приговоры по делу "Сети"

По мнению авторов обращения, приговоры чрезмерно жестоки и равносильны террору против собственных граждан. К призыву в защиту фигурантов дела "Сети" присоединились десятки российских ученых.

Фигуранты дела Сети в суде

Фигуранты дела "Сети" в суде

Десятки российских ученых обнародовали открытое письмо с призывом отменить приговоры, вынесенные фигурантам дела "Сети". Документ в среду, 12 февраля, опубликовал на своей странице в Facebook доктор физико-математических наук из Института ядерных исследований РАН Борис Штерн.

"Мы требуем немедленно отменить приговор по "делу "Сети", с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования", - подчеркивается в обращении, подписанном десятками ученых из РАН, МГУ, ВШЭ, ЕУСПб и других научных учреждений, в том числе Михаилом Гельфандом, Владимиром Гельманом, Борисом Штерном и другими.

Длительные сроки лишения свободы

Накануне Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к срокам лишения свободы от шести до 18 лет. Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет колонии строгого режима, Илья Шакурский - 16 лет строгого режима и штраф в 50 тыс. рублей, Андрей Чернов - 14 лет строгого режима, Максим Иванкин - 13 лет строгого режима, Михаил Кульков - 10 лет строгого режима, Василий Куксов - 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев - 6 лет колонии общего режима. Все они были признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Контекст

В Петербурге открылась выставка, посвященная процессу по делу "Сети", фигурантов которого обвиняют в подготовке терактов. Их родственники и адвокаты считают дело сфабрикованным. О выставке - DW. (13.01.2020)

Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта- Егора Зорина, - чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

Несколько фигурантов дела заявили, что после задержания силовики пытали их, требуя признательных показаний. На теле двух задержанных правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, однако в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений пыток. Следы от электрошокеров силовики назвали последствиями "укусов клопов".

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