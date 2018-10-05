 Российские тролли дезинформируют британских подростков | Новости из Германии о Европе | DW | 06.10.2018

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Европа

Российские тролли дезинформируют британских подростков

Интернет-тролли из России проводят в соцсетях кампанию по дезинформации, нацеленную на британских подростков. Они позиционируют себя как поклонники Гарри Поттера и используют образы знаменитостей, сообщает The Times.

Девушка за монитором компьютера

Российские тролли, пытаясь посеять раздор в среде западной молодежи, проводят в популярных социальных сетях скрытую кампанию, направленную против британских подростков, пытаясь манипулировать ими. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на американских исследователей. По словам собеседников издания, фейковые сообщения распространяются в Twitter, Youtube, Instagram и Tumblr.

Создатели фейковых аккаунтов позиционируют себя как поклонники книг о Гарри Поттере, фильмов с участием Эммы Уотсон (исполнившей, в числе прочих, роль Гермионы в фильмах о Поттере) и произведений американской поэтессы и писательницы Сильвии Плат. Кроме того, через один из финансируемых Кремлем Youtube-каналов тролли распространяли дезинформацию по поводу отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет The Times.

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"Политическая война"

Собеседники издания также рассказали, что действия троллей в соцсетях координируются Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным - предполагаемым спонсором "фабрики троллей". The Times пишет, что один из аккаунтов, созданный агентством, пытался обратиться к подросткам, позиционируя себя и своего автора как сторонника прав геев, другие - как сторонники феминисток и поборников охраны природы.

"То, что они делают, - это политическая война в промышленно развитых масштабах, и она нацелена на всю западную демократию", - прокомментировал действия российских интернет-троллей сотрудник Университета Клемсона в Южной Каролине Даррен Линвилл. The Times называет его специалистом по российской дезинформации. Кампания в социальных сетях, которая, как полагает аналитик, проводится Кремлем, "хорошо финансируется" и представляет собой "большую опасность, потому что она замаскирована".

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    Автор: Илья Коваль


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