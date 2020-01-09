 Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.01.2020

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Культура и стиль жизни

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха

Исполнительницы танца живота из России пользуются невероятной популярностью в Египте. Самая знаменитая из них - Екатерина Андреева.

Screenshot SoMe Bauchtänzerin Ekaterina Andreeva aka Johara (Instagram/joharabellydancer)

Джохара (по-арабски - "жемчужина") входит в число самых популярных танцовщиц Каира. У нее миллион подписчиков в Instagram и куча заказов на выступления в клубах и ресторанах, на вечеринках и свадьбах. 31-летняя девушка специализируется на танце живота. В одном из своих последних видеороликов она танцует в подчеркивающем фигуру наряде: шелковый бюстгальтер, украшенный стразами, юбка с разрезом, обнажающим длинные ноги. При быстрых движениях украшения позванивают в такт музыке. Она окружена толпой, все взгляды устремлены на нее...

Под псевдонимом "Джохара" выступает россиянка Екатерина Андреева. Уже несколько лет она живет и работает в Каире - на родине танца живота. Как попала россиянка на Восток? И почему она пользуется таким большим успехом в Каире?

Откуда в России любовь к танцу живота

Екатерина начала танцевать в России, в возрасте трех лет, занималась балетом, бальными танцами. В 13 лет она "потеряла" партнера - типичная для России проблема, говорит Екатерина. Танцующих парней мало, на всех не хватает, их часто переманивают конкурентки. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что это было счастливым стечением обстоятельств. Потому что, оставшись без партнера, девушка поняла, что можно успешно танцевать и одной, если это позволяет танцевальный стиль.

Екатерина Андреева

Египет - новая родина россиянки

Показанный в России в 2001 году бразильский сериал "Клон" сделал среди россиянок популярным танец живота (его в сериале эффектно исполняла главная героиня). Екатерина вспоминает, как внезапно повсюду стали появляться курсы - даже в фитнес-центрах. В одном таком центре она впервые и познакомилась с этим танцем. Это было как раз то, что надо, потому что партнер был не нужен. 

Сначала Екатерина танцевала только в ресторане своего отца. Научившись основам техники на курсах, дальше она совершенствует cвой танец самостоятельно. И с успехом: Екатерина выигрывает несколько чемпионских титулов и открывает свою собственную студию танца живота в Москве. Параллельно Екатерина учится и получает в Москве два университетских диплома: в области PR-менеджмента и как переводчик с русского на английский. При этом она знает: "Танцы - это моя жизнь".

В России танец живота - это бизнес, на котором можно зарабатывать деньги. То, что это еще и искусство, мало кого среди ее соотечественников интересовало, вспоминает танцовщица. В Египте все иначе: там танец живота - это искусство и важная часть культуры. Поэтому Екатерина уезжает делать танцевальную карьеру в египетской столице.

"Русификация" египетских танцев нежелательна

Русский танец живота в Каире - в наше время уже тренд, а не единичный случай. Каир был во все времена Меккой восточного танца: многие великие танцовщицы учились и танцевали здесь. Говорят, что даже экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не мог противостоять их чарам и что Нагва Фуад был его любимой танцовщицей. Блистательными звездами беллиданса (или бэллидэнса) остаются такие легендарные египетские танцовщицы, как Дина Талаат Сайед Мухаммад и Фифи Абду. Но востребованы и иностранные танцовщицы. Прежде всего - российские. Почему?

Нагва Фуад, 1962 год

Нагва Фуад - любимая танцовщица Генри Киссинджера

Контекст

Для них чарующие мелодии, пояса с монетками и шаровары - не далекие атрибуты экзотических стран. Все это - неотъемлемая часть жизни участников группы "Боннская восточная магия". (14.09.2011)

Ему - 70 лет, ей - 64 года. Они танцуют рок-н-ролл и буги-вуги и сделали себе татуировки. (12.05.2017)

Ришат Юлбарисов ломает стереотипы балетного мира: новый танцовщик Государственного балета Берлина ростом 1.93 см. Он охотно решается на эксперименты и не боится исполнять женские роли. (27.05.2015)

С 2021 года россиянкам могут разрешить работать парашютистами, автослесарями и машинистами электропоездов. Сейчас женщинам в России запрещены 456 видов работ. Перечень хотят сократить до сотни. (04.07.2019)

"Старшее поколение египетских танцовщиц стареет, - говорит Хани Расем, организатор свадеб в Каире, регулярно обращающийся к услугам Екатерины и других иностранных танцовщиц. - И новых нет". Поэтому иностранки успешно заполняют эту нишу. Бывают дни, когда Екатерина танцует на пяти разных свадьбах. Часто публика даже не понимает, что она - русская, говорит девушка. "Мы не экспериментируем, потому что это - не наша культура", - говорит Екатерина о себе и своих коллегах. Для нее важно, чтобы танец сохранял свою традиционную форму и никоим образом не изменялся. Ничего русского в танцевальной менере Екатерины нет.

Танец живота - тадиция с двойными стандартами

На то, что египетские девушки не хотят учиться танцу живота, имеется еще одна причина. Как и многие другие арабские страны, Египет стал заметно более консервативным в последние десятилетия. Без танца живота в Египте трудно себе представить свадьбу, но в повседневной жизни многие египтяне предпочитают не иметь контактов с представительницами этой профессии. Тем не менее, говорит Екатерина, российское происхождение защищает ее от негативной стигмы: "Ко мне проявляют больше уважения, потому что я - иностранка. Во мне видят только артистку".

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева превратила хобби в профессию

Однако иметь дело с властями и их нормативными требованиями не всегда приятно. Россиянка должна иметь разрешение на работу на каждую свадьбу, что очень дорого: оно ​​стоит около 1230 евро в эквиваленте. Многие богатые египтяне готовы платить за это, в дополнение к гонорару.

Отчасти Екатерина прославилась благодаря недолгому пребыванию в египетской тюрьме в 2018 году.  Ее посадили за слишком вызывающий танец в слишком откровенной одежде. Египетские СМИ подробно сообщали об инциденте, а видео с танцовщицей в спорном наряде за короткое время привлекло внимание миллионов зрителей. Через три дня после задержания Екатерина обрела не только свободу, но и известность. Обвинение было снято. Свой ослепительный наряд она снова надела через некоторое время. Екатерина продолжает выступать в нем - успешно и без проблем. Видимо, никаких утвержденных законом норм одежды для танцев живота пока не существует...

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    Автор: Элла Володина


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Блистательная, бурная, страстная жизнь гениального танцовщика началась с бегства из железных объятий Страны Советов. (16.03.2018)  

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