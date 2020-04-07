Российские регионы оценили по степени жесткости изоляции во время эпидемии

Фонд "Петербургская политика" опубликовал в среду, 8 апреля, анализ мер региональных властей России по борьбе с распространением коронавируса. Субъекты РФ получили от федерального центра право самостоятельно определять необходимые действия на своей территории. Эксперты назвали свое исследование индексом "вирусного суверенитета". При подготовке индекса учитывались наиболее резонансные публичные заявления и действия.

Субъектами с высоким уровнем «вирусного суверенитета» стали 14 регионов. Например, в Чечне и Челябинской области закрыли свои границы, Карелия остановила общественный транспорт, Забайкальский край начал жестко регулировать торговлю, в Томской области принудительно изолировали прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Краснодарском крае выселяли отдыхающих из гостиниц и санаториев и аннулировали путевки.

Еще 33 региона получили по индексу "вирусного суверенитета" среднюю оценку, там к общефедеральному режиму изоляции были добавлены отдельные ограничения, такие как, например, ограничения на продажу алкоголя. 36 регионов показывают низкий уровень жесткости противовирусных мер. Москву и Московскую область эксперты решили не оценивать, потому что они "стали превращаться в символы поиска баланса между экстренными антиэпидемиологическими мерами и сохранением элементов бытового комфорта".

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