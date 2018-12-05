Российские правозащитники возмущены арестом Льва Пономарева

Российские правозащитники возмущены арестом директора общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева. "Призываем Московский городской суд при рассмотрении апелляции Пономарева учесть нормы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практику Европейского суда по правам человека", - говорится в их обращении, опубликованном в среду, 5 декабря.

Документ, в частности, подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский, а также представители правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и Александр Черкасов.

"В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время", - сказал в тот же день "Интерфаксу" глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Тверской районный суд Москвы 5 декабря арестовал Пономарева на 25 суток за распространение информации об акции в защиту фигурантов "Нового величия". Суд признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за того, что он якобы призывал участвовать в несогласованной акции "За наших и ваших детей". Его адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение "в вышестоящих, в том числе международных инстанциях".

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