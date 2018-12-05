 Российские правозащитники возмущены арестом Льва Пономарева | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2018

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Россия

Российские правозащитники возмущены арестом Льва Пономарева

В поддержку Льва Пономарева выступили Людмила Алексеева, Игорь Каляпин, Олег Орлов, Александр Черкасов, Александр Верховский и другие.

Лев Пономарев и Людмила Алексеева

Лев Пономарев и Людмила Алексеева

Российские правозащитники возмущены арестом директора общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева. "Призываем Московский городской суд при рассмотрении апелляции Пономарева учесть нормы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практику Европейского суда по правам человека", - говорится в их обращении, опубликованном в среду, 5 декабря.

Контекст

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

Обвиняемые по делу "Нового величия" ходатайствуют о прекращении их уголовного преследования, а их адвокаты на пресс-конференции пожаловались на давление со стороны российских спецслужб. (30.08.2018)

Никто не верит в автономность суда и следствия в России. Общественный резонанс и крепкое здоровье - единственное, что может помешать уморить задержанного еще до приговора, уверен Иван Преображенский. (17.08.2018)

Документ, в частности, подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский, а также представители правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и Александр Черкасов.

"В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время", - сказал в тот же день "Интерфаксу" глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Тверской районный суд Москвы 5 декабря арестовал Пономарева на 25 суток за распространение информации об акции в защиту фигурантов "Нового величия". Суд признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за того, что он якобы призывал участвовать в несогласованной акции "За наших и ваших детей". Его адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение "в вышестоящих, в том числе международных инстанциях".

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия

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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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Заявление российских правозащитников об аресте Ильи Пономарева

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