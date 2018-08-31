Российские инвестиции в Украине выросли только на бумаге

Новость о том, что в 1-м полугодии 2018-го Россия стала лидером по инвестициям в Украине, вызвала возмущение части украинского общества. Что скрывается за данными Госстата - у DW.
Сообщение о том, что Россия стала лидером по инвестициям в Украине за первое полугодие 2018 года, вызвала в украинском обществе противоречивую реакцию. Одни возмутились, что такое возможно спустя более четырех лет после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе. Другая - восприняла это как доказательство близких отношений между обеими странами. Однако, как выяснила DW, на самом деле недавний отчет Государственной службы статистики (Госстат) Украины, наоборот, показал, что украинские санкции против России действуют, а российских инвестиций в Украину практически нет.
Украинские санкции запрещают выводить деньги в Россию
В среду, 29 августа, Госстат Украины обнародовал последние данные об объемах прямых иностранных инвестиций в стране. Из них следует, что в 2018-м именно Россия вложила в украинскую экономику больше денег, чем какое-либо другое государство: 436 миллионов долларов. Это составляет почти 35 процентов от всего объема инвестиций (1,26 миллиарда долларов). На втором и третьем местах оказались соответственно Кипр (28 процентов от общей суммы) и Нидерланды (21 процент). Далее следуют Австрия, Польша, Франция и Великобритания.
Казалось бы, со статистикой не поспоришь. Но если взглянуть на природу российских инвестиций, то картина получается совсем иная. Как рассказал в интервью DW замдиректора украинского рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран, львиную долю этих средств составляет докапитализация украинских "дочек" российских Сбербанка и ВТБ Банка за счет кредитов, которые им выдали материнские структуры задолго до начала конфликта на востоке Украины.
Отдать кредиты они не могут, так как находятся под украинскими санкциями, которые запрещают вывод денег в Россию. Единственный выход для банков с российским капиталом - конвертировать эти зависшие кредиты в свой уставный капитал.
Российские инвесторы, которые не инвестируют
В публичной отчетности обоих банков можно прочитать, что в первом полугодии 2018-го украинская "дочка" Сбербанка провела докапитализацию на более чем 8 миллиардов гривен, а ВТБ Банка - на 2 миллиарда. Совокупно это составляет в пересчете 400 миллионов долларов, то есть 92 процента от заявленных Госстатом Украины прямых иностранных инвестиций из России. И хотя этих денег в реальности не существует, по документам российские банки стали крупнейшими инвесторами в экономику Украины.
По словам Виталия Шапрана, по такому же принципу в 2017 году происходила докапитализация украинской "дочки" российского Проминвестбанка, а также VS Банка. "Который год подряд мы имеем ситуацию, что, с формальной точки зрения, доля инвестиций России в Украине остается неизменно высокой, - продолжает финансовый аналитик. - Госстат всего этого не объясняет, хотя мог бы в простом пресс-релизе указать, откуда взялись данные и почему происходит дисбаланс в сторону России. Чтобы это не вызывало такого возмущения".
Как отметил в беседе с DW финансовый аналитик Investment Capital Ukraine Михаил Демкив, такая ситуация повторяется как минимум четвертый год подряд, и каждый раз из-за высоких показателей российских инвестиций в данных Госстата в украинских СМИ начинается скандал.
По его оценкам, по состоянию на середину 2018 года на долю российского капитала приходится только 26,7 миллиона долларов инвестиций в Украине, то есть 2,6 процента от их общего объема. У Госстата есть все эти данные, но, замечает Демкив, "из всей картины представлена только одна цифра, что полностью искажает информацию".
Подсанкционная жизнь "дочек" российских банков в Украине
Санкции против украинских "дочек" пяти российских банков с государственным капиталом Киев ввел еще в начале 2017 года. Им запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков. С тех пор для попавших под санкции банков наступили тяжелые времена: в течение только 2017 года украинцы забрали 28 процентов всех своих депозитов, находивших в этих банках. Владельцы пытались их продать, однако инвестор нашелся только для небольшого VS Банка, который у Сбербанка России приобрел бывший вице-премьер украинского правительства Сергей Тигипко.
Владельцы российских банков в Украине, как сообщил DW инвестиционный банкир и специалист отдела продаж ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса, оказались в безвыходной ситуации: "Продать свои финансовые учреждения у них не получается. Закрыть просто так - нельзя. Банкротство - плохая идея, когда ты большой системный банк, который имеет представительства в разных странах мира".
По словам Фурсы, в итоге российские банки вынуждены и в дальнейшем поддерживать свои "дочки" в Украине. С этим соглашается и Виталий Шапран, который добавляет, что "для крупных российских государственных банков очень важны их международные рейтинги, которые будут неизбежно снижены, если материнские структуры допустят банкротство своих украинских "дочек".
Что будет после денонсации договора о дружбе
Факторов, которые могли бы в будущем повлиять на объемы российских инвестиций в Украину в ту или иную сторону, эксперты не видят. В частности, маловероятно, что на инвестициях скажутся планы Киева разорвать или прекратить Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которые 28 августа озвучил президент Украины Петр Порошенко.
Как считает Сергей Фурса, "реальных инвестиции из России сейчас нет, поэтому и приостановление договора, де-факто уже давно не действующего, также не будет иметь никакого влияния". Такого же мнения и другие, опрошенные DW эксперты.
Договор стал неактуальным еще после начала Россией торговой войны против Украины летом 2013 года, в разрез с ним идут и введенные четырьмя годами позже украинские санкции против банков с российским госкапиталом, добавляет Михаил Демкив.
Ранее большая часть инвестиций, которые поступали из РФ в Украину, приходилась на государственные или окологосударственные структуры, в частности на "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и т.д. Однако после Евромайдана и открытого конфликта Киева с Москвой все изменилось. Российский государственный капитал ушел из Украины, а вместо него, по данным Виталия Шапрана, можно наблюдать приход инвестиций российского частного сектора, который таким образом пытается избежать западных санкций.
Однако насколько велики такие вливания, сказать сложно, так как они приходят из офшоров. По словам Шапрана, "по данным Госстата, эти инвестиции могут проходить как деньги из Евросоюза, потому что Кипр входит в ЕС". Для частных инвесторов, которые заинтересованы в развитии бизнеса в Украине, судьба договора о дружбе и сотрудничестве Киева и Москвы не имеет значения, заключил Шапран.
Смотрите также: