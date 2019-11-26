Российские власти обещают сотрудничать с WADA

Несмотря на рекомендацию комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от участия в международных спортивных соревнований, Москва обещает в полной мере сотрудничать с организацией. "Российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом, и также с WADA", - заявил в среду, 27 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, уже "были предоставлены детальные разъяснения на те вопросы, которые задавались ранее" российским властям. При этом Песков отказался давать какие-либо оценки до окончательного решения WADA. "Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи", - указал он.

Одновременно Песков опроверг информацию о подготовке в Кремле заседания по вопросу возможных новых санкций WADA. "Это неправда была. Это просто утка", - добавил он.

WADA примет решение 9 декабря

Комитет WADA по соответствию (CRC) 25 ноября рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Эксперты пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных Московской антидопинговой лаборатории с целью скрыть положительные тесты на допинг. Если на заседании 9 декабря рекомендация будет принята, то российские спортсмены в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом.

После рекомендации CRC адвокаты бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден и Авни Пател призвали Международный олимпийский комитет (МОК) проявить жесткую позицию в отношении России. Попытки российской стороны провести манипуляции с базой данных являются частью "предсказуемой и возмутительной политики обмана", отмечается в их заявлении.

В США предлагают отстранить РФ от Олимпиады в Токио

26 ноября глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA отстранить Россию от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Только подобный решительный ответ способен привлечь внимание России и изменить ее поведение", а также защитить "будущие поколения российских атлетов", подчеркнул он, отметив, что РФ "продолжает бравировать" нарушением антидопинговых правил.

В январе 2019 года Россия передала Всемирному антидопинговому агентству базу данных антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. В сентябре WADA заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.

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