Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро

АО "Авизапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии "Национальное объединение" о возврате 639,7 млн рублей долга, сообщил в понедельник, 3 февраля, интернет-портал "Открытые медиа". Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Известно также, что суд направил партии Ле Пен извещение о деле, принятом к производству.
Речь идёт о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого Ле Пен раскритиковали за слишком тесные связи с Россией. В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Авиазапчасть".
"Авиазапчасть" была образована на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР. Сейчас компания продаёт запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонтирует ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову, которого СМИ связывали с торговлей оружием.
Журналисты обращают внимание и на других руководителей "Авиазапчастей": пост заместителя гендиректора много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев, известный как разработчик знаменитого марш-броска на Приштину в 1999 году, ранее он был помощником военного атташе при посольстве СССР в США с 1977 по 1983 год, сотрудником резидентуры военной разведки, военным атташе при посольстве СССР в Сирии и при посольстве СССР в Югославии; экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов сейчас работает заместителем гендиректора компании.
Смотрите также:
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Франция между "добром и злом"
За пост президента Франции боролись кандидаты с диаметрально противоположными избирательными программами: независимый технократ Эмманюэль Макрон и глава правопопулистского движения "Народный фронт" Марин Ле Пен. В СМИ их схватку прозвали "битвой добра и зла".
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Макрон проголосовал на курорте Ле-Туке
Явным фаворитом гонки считался Эмманюэль Макрон. Он набрал, согласно эксит-поллам, свыше 65 процентов голосов и опередил свою соперницу более чем на 30 процентов. На элегантном курорте Ле-Туке на севере Франции, где голосовал Макрон, у него и его жены загородный дом.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
У Ле Пен были шансы на победу
Марин Ле Пен вбросила свой бюллетень в урну на избирательном участке в коммуне Энен-Бомон региона Нор-Па-де-Кале, где у нее традиционно много сторонников. Хотя Макрон, по прогнозам, лидировал, у Ле Пен до последнего оставались шансы на победу.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Явка ниже обычной
Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции на 17.00 составила 65,3 процента избирателей. Это ниже, чем на президентских выборах 2012 и 2007 годов.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Беспрецедентные меры безопасности
В связи с угрозой терактов выборы во Франции проходили в условиях усиленных мер безопасности. По всей стране за порядком следили более 50 000 полицейских и тысячи солдат.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Где Ле Пен, там и Femen
В Энен-Бомоне, где голосовала Ле Пен, устроили акцию участницы движения Femen. Они перелезли через церковное ограждение и развернули плакат с надписью: "Власть Марин - отчаяние Марианны", подразумевая символ Французской республики.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
На площади у Лувра прошла эвакуация
Полиция эвакуировала людей с площади перед Лувром, обнаружив там подозрительную сумку. После проверки площадь, где Макрон планировал праздновать свою победу, вновь открыли. В сумке оказались аккумуляторы от камеры.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
"Макрон - президент!"
А так сторонники Эмманюэля Макрона праздновали победу своего кандидата в Марселе - сразу после объявления результатов эксит-поллов. Макрон в свои 39 лет стал самым молодым президентом в истории республики.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
"Новая глава в истории"
Праздновать победу Макрона в центр Парижа на площадь перед Лувром пришли тысячи его сторонников. Сам новоизбранный глава Франции считает, что его победа открывает новую главу в истории страны, "главу надежды и вновь обретенного доверия".
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Разочарованные сторонники Ле Пен и их голубые розы
Надежды ультраправых во Франции не оправдались: лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре потерпела поражение, набрав, по данным эксит-поллов, немногим более 34 процентов голосов - почти в два раза меньше своего соперника Макрона.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
Ле Пен признала поражение
Сразу после окончания голосования между кандидатами в президенты состоялся телефонный разговор. Марин Ле Пен поздравила Эмманюэля Макрона. В короткой публичной речи она признала свое поражение. Вместе с тем, она заявила, что результат выборов показал, что "Национальный фронт" остается лидером оппозиции во Франции.
-
"Битва добра и зла" во Франции: как это было
В Берлине активно болели за Макрона
В столице Германии и еще в 100 городах ЕС прошли массовые акции движения "Пульс Европы" в поддержку Евросоюза и проевропейского кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона.
Автор: Ксения Польская, Михаил Бушуев