 Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2020

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Европа

Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро

АО "Авиазапчасть" через российский суд потребовала вернуть кредит, который французская партия "Национальное объединение" получила в Первом чешско-российском банке.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

АО "Авизапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии "Национальное объединение" о возврате 639,7 млн рублей долга, сообщил в понедельник, 3 февраля, интернет-портал "Открытые медиа". Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Известно также, что суд направил партии Ле Пен извещение о деле, принятом к производству.

Контекст

Речь идёт о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого Ле Пен раскритиковали за слишком тесные связи с Россией. В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Авиазапчасть".

"Авиазапчасть" была образована на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР. Сейчас компания продаёт запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонтирует ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову, которого СМИ связывали с торговлей оружием.

Журналисты обращают внимание и на других руководителей "Авиазапчастей": пост заместителя гендиректора много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев, известный как разработчик знаменитого марш-броска на Приштину в 1999 году, ранее он был помощником военного атташе при посольстве СССР в США с 1977 по 1983 год, сотрудником резидентуры военной разведки, военным атташе при посольстве СССР в Сирии и при посольстве СССР в Югославии; экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов сейчас работает заместителем гендиректора компании.

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    Автор: Ксения Польская, Михаил Бушуев


Контекст

"Битва добра и зла" во Франции: как это было  

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