 Российская певица Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2018

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Россия

Российская певица Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу

Видеоролик со словами участницы "Евровидения" был опубликован на YouTube. Ее решение не связано с политикой, заявил агент Юлии Самойловой.

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

Участница музыкального песенного конкурса "Евровидение-2018" россиянка Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу. Шестисекундный видеоролик с сообщением певицы был опубликован на Youtube в среду, 5 сентября. В тот же день в Instagram девушки появилась ее фотография, снятая в аэропорту "Шереметьево", с хештэгами #европа и #поехали.

Контекст

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Россиянка не назвала причину своего поступка и пункт назначения. Решение Самойловой не связано с политикой, заявил ее агент российскому телеканалу "360".

Певица должна была представлять Россию на "Евровидении" в Киеве в 2017 году, но Украина запретила ей въезд в страну на три года за не согласованное с украинскими властями посещение аннексированного Крыма. Все попытки Европейского вещательного союза урегулировать конфликт вокруг участия Юлии Самойловой в песенном конкурсе   окончились провалом. Россиянка выступила на "Евровидении" в 2018 году, но не прошла в финал.

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    Автор: Ефим Шуман


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Ссылки в интернете

Пост Юлии Самойловой в Instagram

Видеоролик с заявлением Самойловой

Аудио- и видеофайлы по теме

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?  

"Утечка мозгов": насколько успешными могут быть российские стартапы за рубежом  

"Евровидение-2017" и скандал с Самойловой  

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