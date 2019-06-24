 Роспотребнадзор усиливает контроль над алкоголем из Грузии | Новости из Германии о России | DW | 24.06.2019

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Россия

Роспотребнадзор усиливает контроль над алкоголем из Грузии

Количество алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей требованиям, с 2014 по 2018 годы увеличилось, утверждает российское ведомство.

Грузинские вина

Грузинские вина

Роспотребнадзор усиливает контроль качества алкогольной продукции, ввозимой в Россию из Грузии. В понедельник, 24 июня, российское ведомство сообщило об ухудшении качества грузинского алкоголя в динамике.

С 2014 по 2018 годы в 2,9 раза увеличилось количество не соответствующей требованиям алкогольной продукции из Грузии, указывается в размещенном на сайте ведомства заявлении. Все партии данного алкоголя не пропущены на территорию РФ.

Обострение отношений между РФ и Грузией

Контекст

МИД ФРГ не исключает новых столкновений в грузинской столице. Немецкий эксперт видит причину беспорядков в повышенных эмоциях, которые вызывает в грузинском обществе российская тема. (21.06.2019)

Бестактность депутата Госдумы вызвала политический кризис в Грузии. Отношение властей РФ к соседям приводит к утрате влияния на постсоветском пространстве, считает Константин Эггерт. (21.06.2019)

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию, его указ вступит в силу 8 июля. С этого же числа российские власти также запрещают грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:25

Реакция Германии на протесты в Грузии

Контекст

Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

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