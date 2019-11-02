Роскосмос расторг контракт на производство ракеты "Ангара-1.2"

Договор на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", заключенный с Центром Хруничева в июле, расторгнут в конце октября, сообщает РИА "Новости".
Роскосмос расторг контракт с Государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2". Действие договора прекращено 30 октября по инициативе госкорпорации, сообщило РИА "Новости", в субботу, 2 ноября, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении материалы. О причинах решения не сообщается.
Разовая замена "Ангары" на "Союз"
В свою очередь "Эхо Москвы" указывает, что в Роскосмосе было принято решение о разовой замене "Ангары" на "Союз". "Речь идет только об одной ракете, которая должна была вывести спутники "Гонец" в 2021 году. Вместо нее полетит "Союз-2.1". При этом производство "Ангары не прекращается и не отменяется", - сообщил в интервью радиостанции представитель Роскосмоса Дмитрий Белкин.
По его словам, в 2022 году начнется серийное производство ракетоносителей семейства "Ангара", а в настоящее время готовятся возобновить летные испытания данных ракет.
Контракт на два миллиарда рублей
Контракт с Центром Хруничева на более чем 2 млрд рублей был подписан 25 июля. Предполагалось, что ракету изготовят к 15 октября 2021 года и будут использовать для доставки на орбиту спутников "Гонец-М".
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что ближайшем будущем Россия снова станет лидировать на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями. В частности, предполагалось, что в 2019 году Россия проведет второй запуск тяжелой ракеты "Ангара", а с 2021 года начнет их серийное производство. "Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю", - заявил Рогозин.
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