Роскосмос подозревает американцев в разгерметизации "Союза МС-09"

В Роскосмосе подозревают американских астронавтов в том, что они преднамеренно просверлили отверстие в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", пишет газета "Коммерсант" в среду, 12 сентября. Такую версию, по информации издания, рассматривает специальная комиссия Роскомоса во главе с и.о. первого замгендиректора госкорпорации Николаем Севастьяновым, расследующая причину утечки воздуха с российского корабля.

Предполагается, что американцы пытались добиться досрочной посадки на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, который смог бы дома продолжить полноценное лечение, сообщает "Ъ" со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, в случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы оплачивать новый корабль. Кроме того, отсек, в котором отверстие размером около 1,5 мм было обнаружено в ночь на 30 августа, должен сгореть при входе в атмосферу.

Отверстие появилось уже в космосе

По горячим следам были выдвинуты также такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека. Однако, по словам источника “Ъ”, участвующего в расследовании, специалисты установили, что отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС. Они также пришли к выводу, что дыра появилась не с первой попытки, так как вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие касания сверла, у которого отсутствовал упор, что характерно для работ в безвоздушном пространстве.

Российские специалисты уже запросили у американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) копии записей с видеорегистратора и все медицинские показания астронавтов. Как отметил отраслевой собеседник "Ъ", в предоставлении медицинских данных могут отказать, сославшись на врачебную тайну.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время Восточного экономического форума заявил журналистам, что "результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины", так как "ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали".

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