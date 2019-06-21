 ″Роскосмос″ запретит российским космонавтам материться | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2019

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Россия

"Роскосмос" запретит российским космонавтам материться

Подготовленный "Роскосмосом" проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ предусматривает отказ от нецензурной лексики при осуществлении профессиональной деятельности.

Космонавт Олег Кононенко при выходе в открытый космос (фото из архива)

Космонавт Олег Кононенко при выходе в открытый космос (фото из архива)

"Роскосмос" подготовил проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ. Данный документ, текст которого был опубликован на федеральном портале проектов и правовых актов в пятницу, 21 июня, содержит, в частности, требование отказаться от использования нецензурной лексики и непристойных выражений при осуществлении профессиональной деятельности, а также иметь внешний вид, который "отвечает общепринятому деловому стилю" и "способствует формированию уважительного отношения граждан к космонавтам Российской Федерации".

Космонавтов обяжут предупреждать "коррупционно-опасное поведение" коллег

Контекст

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX. (02.10.2018)

Россия намерена создать на Луне посещаемую базу и изучать спутник Земли при помощи роботов-аватаров. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит в успех планов главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. (06.11.2018)

Также космонавтам предписывается воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении "Роскосмоса" и принимать в рамках своих полномочий меры по предупреждению коррупции. Так, космонавту РФ следует принимать "меры к тому, чтобы космонавты Российской Федерации, по отношению к которым он наделен управленческими полномочиями, не допускали коррупционно-опасного поведения", говорится в документе.

Кроме прочего, кодекс регулирует поведение космонавтов в соцсетях и запрещает выкладывать в интернет фотографии или информацию о других лицах без их разрешения.

Наказание за нарушения кодекса этики 

Кодекс не предусматривает денежных штрафов за его нарушение, однако, в подобном случае космонавт "может быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения", говорится в документе.

Кроме того, нарушения кодекса будут учитываться при проведении аттестации космонавта, "принятии по отношению к нему мер поощрения", а также при принятии решений о его повышении по должности. 

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Сайт "Роскосмоса"

Сайт "Роскосмоса"

Проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ на федеральном портале проектов и правовых актов

Проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ на федеральном портале проектов и правовых актов

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