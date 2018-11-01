 ″Роскосмос″ допустил наличие дефекта еще на двух собранных ракетах | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2018

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Россия

"Роскосмос" допустил наличие дефекта еще на двух собранных ракетах

После аварии "Союза" 11 октября специалисты проверят ракеты-носители на Байконуре и во Французской Гвиане. "Роскосмос" назвал причиной аварии датчик разделения ступеней ракеты-носителя.

Запуск Союза МС-10 11 октября

Запуск "Союза МС-10" 11 октября

Две уже собранные ракеты-носители "Союз" могут иметь дефектный датчик, который стал причиной аварии при старте космического корабля "Союз МС-10" 11 октября. Об этом глава аварийной комиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов заявил на пресс-конференции в Центре управления полетами в четверг, 1 ноября. По его словам, авария "носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет".

Одна из ракет находится во Французской Гвиане, вторая - на космодроме "Байконур", добавил Скоробогатов. Он подчеркнул, что специалисты разберут обе ракеты для дополнительного контроля.

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Накануне исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария 11 октября произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ". Деформацию датчика допустили при сборке ракеты на Байконуре, заявил в ходе пресс-конференции и.о. генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Николай Севастьянов.

Экипаж приземлился в Казахстане

11 октября через две минуты после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуация. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.

После аварии все запуски ракет-носителей "Союз" были приостановлены. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет.

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