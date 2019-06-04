 Роскомнадзор хочет заблокировать в РФ сервисы Mailbox и Scryptmail через суд | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2019

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Россия

Роскомнадзор хочет заблокировать в РФ сервисы Mailbox и Scryptmail через суд

Почтовые сервисы не предоставили Роскомнадзору контактные данные для включения в реестр организаторов распространения информации, заявили в ведомстве.

Интернет-кабель лежит на клавиатуре ноутбука

Роскомнадзор намерен обратиться в суд с требованиями заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com. Позиция ведомства обусловлена отказом сервисов "предоставить свои контактные данные для внесения в реестр организаторов распространения информации", заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в пятницу, 13 сентября.

Ведомство направляло владельцам сервисов соответствующие запросы, однако те проигнорировали их, добавил Ампелонский. По его словам, Роскомнадзор считает, что штрафные меры не будут эффективны, и поэтому намерен сразу ходатайствовать о блокировке.

Контекст

Год блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram показал, что ужесточение регулирования интернета в России неизбежно, но ему можно эффективно сопротивляться, отмечает Александр Плющев в комментарии для DW. (16.04.2019)

Странная история с попыткой внесудебной блокировки серверов почтового сервиса ProtonMail демонстрирует уровень компетенции сотрудников российских спецслужб, считает Александр Плющев. (12.03.2019)

Сервисы могли вызвать интерес Федеральной службы безопасности (ФСБ) из-за ложных сообщений о минировании общественных зданий, сообщило ранее агентство РБК.

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ его администрации предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, в том числе сервисам Google, Amazon и Microsoft. При этом Telegram остается одним из популярных среди россиян инструментов для коммуникации.

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