Роскомнадзор против Telegram: как блокировки повлияли на сервис Дурова

В пятницу, 6 июля, арбитражный суд Москвы рассматривает первый иск к Роскомнадзору и Минфину РФ от компании, которая пострадала в результате апрельских блокировок Telegram. ООО "Инвестори" из Санкт-Петербурга оценила свой материальный и репутационный ущерб в 5 млн рублей.

"Когда начались атаки на Telegram, на нашем сайте была заблокирована страница для регистрации новых пользователей, - пояснил DW владелец компании Александр Вихарев. - Мы, конечно, сразу поменяли IP-адреса. Но клиентов все равно потеряли". По его словам, Роскомнадзор пока никак не отреагировал на иск.

Ведомство начало блокировку Telegram 16 апреля, сразу после официального решения Таганского районного суда Москвы. Главная причина: отказ Павла Дурова предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Его адвокаты заявили, что это технически невозможно и противоречит Конституции РФ.

Кто пострадал от блокировок Роскомнадзора

В числе сервисов, пострадавших от блокировок, оказались и сервисы Google

В попытке остановить работу Telegram Роскомнадзор закрыл доступ к миллионам IP-адресов, которые мессенджер предположительно использовал для обхода блокировки. По данным Филиппа Кулина, основателя сайта "Эшер II", который мониторит реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, пик блокировок пришелся на май. Тогда были недоступны почти 18 миллионов IP-адресов одновременно. В начале июля эта цифра снизилась до 3,7 миллиона, из них 3 млн принадлежат компании Amazon.

На сбои в работе указали более 400 российских интернет-ресурсов. Они пожаловались на блокировку по горячей линии Роскомнадзора, которую ведомству пришлось открыть в конце апреля. Помимо этого, пользователи отмечали проблемы в работе поисковиков и отдельных сервисов Google и "Яндекса". Под атаку ведомства попали и отдельные страницы. Так, недоступными оказались полсотни доменов сервиса Netflix, сайт "Красного Креста", а также страница знаменитого американского философа Ноама Хомского.

Аудитория Telegram в России: сократилась или нет?

Несмотря на блокировки, число пользователей мессенджера в России почти не сократилось

Несмотря на блокировки, мессенджер по-прежнему работает. Точную аудиторию Telegram в России оценить трудно: компания не открывает доступ к этим данным. Судя по аналитике Mediascope (она учитывает только данные по жителям 12-64 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек), в апреле, до блокировки приложения Роскомнадзором, мессенджером на мобильных телефонах пользовались более 3,7 млн человек. В мае эта цифра составила 3,6 млн.

По данным главы Роскомнадзора Александра Жарова, от Telegram отказалась примерно четверть его аудитории. Эти цифры он озвучил на майском Петербургском международном экономическом форуме. Источник данных глава ведомства не уточнил.

"Демонстративно ушли разве что некоторые чиновники: теперь они пользуются Whatsapp, - говорит Иван Бегтин, директор автономной некоммерческой организации "Информационная культура". - Если же говорить про рядовых юзеров, то они как пользовались Telegram, так и продолжают это делать".

По словам эксперта, аудитория Telegram осталась почти прежней, потому что он перерос формат мессенджера. Теперь это полноценная инфраструктура, на базе которой создавались скидочные сервисы, корпоративные чаты или боты для доступа к информации. "Надо признать, что у Дурова получился отличный сервис, которому непросто найти альтернативу", - считает Бегтин.

Почему Роскомнадзор не смог закрыть Telegram

Повторить сценарий Ирана, где в конце 2017 года власти полностью заблокировали мессенджер после протестных акций, в России все же не получится, считают эксперты. Для этого пришлось бы надавить на операторов связи и заставить их анализировать и зажимать трафик.

"Хотя Роскомнадзор мог бы, при желании, сильнее испортить репутацию Telegram, заблокировав гораздо больше IP-адресов. Как бы взяв их в заложники", - поясняет основатель сайта "Эшер II" Филипп Кулин. Однако ведомство все же ограничено и бюджетом, и законодательством в самих способах блокировки.

В итоге атаки Роскомнадзора на Telegram российские власти не просто не снизили аудиторию мессенджера, но и укрепили его технические мощности. У Telegram стали удобными настройки приватности и безопасности. Кроме того, появилась некоторая среда людей, которая научилась обходить блокировки.

Яркий пример - прокси-сервер, который специально выпустили в Telegram и который всего за месяц значительно улучшили IT-добровольцы. "Для России это прорыв в сплоченности технических специалистов, - считает Филипп Кулин. - По сути, Роскомнадзор, сам того не желая, собрал чуть ли не самый большой форум разработчиков, он же хакатон, в стране".

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