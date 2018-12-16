 Роскомнадзор заблокировал публикации о главе ВТБ Костине | Новости из Германии о России | DW | 05.04.2019

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Россия

Роскомнадзор заблокировал публикации о главе ВТБ Костине

Заблокировано около 1000 ссылок на интернет-ресурсы, в большинстве из них упоминались банк ВТБ и его глава Андрей Костин. Блокировки произведены на основании судебных решений, сообщила газета "Ведомости".

Глава ВТБ Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин

Роскомнадзор заблокировал около 1000 ссылок на интернет-ресурсы, в большинстве из них упоминались банк ВТБ, его президент Андрей Костин, а также телеведущая Наиля Аскер-заде. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на общественный проект "Роскомсвобода", созданный для пропаганды идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли.

Контекст

За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

Хотя власти РФ продолжают эксперименты со штрафами, вопрос о блокировке иностранных интернет-сервисов в России рано или поздно встанет, считает Александр Плющев. (12.12.2018)

По данным представителей проекта, блокировки произведены на основании двух судебных решений, вынесенных в сентябре и ноябре 2018 года. Руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк назвал столь массовую блокировку прецедентом для России.

Расследование о квартире

Накануне издание Baza сообщило, что сервис "Яндекс.Дзен" удалил его расследование о квартире, которая перешла от ВТБ к телеведущей Наиле Аскер-заде. В "Яндекс.Дзене" пояснили, что на этот материал была получена жалоба из-за оскорбления или клеветы. Кроме того, сервис получил уведомление Роскомнадзора, что материал Baza содержит информацию, запрещенную к распространению в России.

Как отмечают "Ведомости", страницу "Яндекс.Дзен" тоже могли бы блокировать в случае отказа удалить спорный материал. Наиля Аскер-заде и представитель ВТБ на вопросы журналистов, связанные с этой историей, не ответили.

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