 Роскомнадзор в деле Telegram мог превысить свои полномочия | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2018

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Россия

Роскомнадзор в деле Telegram мог превысить свои полномочия

Генпрокуратура заявила, что не санкционировала блокировку IP-адресов в деле Telegram. Ведомство отказалось быть соответчиком по делу владельцев заблокированного сайта.

Блокировка мессенджера Telegram

Генпрокуратура РФ заявила, что Роскомнадзор в рамках борьбы с мессенджером Telegram действовал по собственной инициативе, блокируя миллионы IP-адресов. Как написало в понедельник, 6 августа, российское издание "Ведомости", Генпрокуратура не давала санкции на блокировку IP-адресов, дав лишь распоряжение ограничить доступ к семи аккаунтам в Telegram, "пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии", а также к некоторым сервисам, позволяющим обходить блокировки.

Контекст

Год назад был подписан закон о возможности ограничения доступа к анонимайзерам и VPN. Но создатели браузера Tor и эксперты изменений не заметили, а блокировки происходят по другим основаниям. (30.07.2018)

По мнению заявителей, блокировка Telegram Роскомнадзором нарушает их право на свободу выражения мнения. Срок рассмотрения жалобы в суде в Страсбурге пока не объявлен. (02.08.2018)

Высказывание Генпрокуратуры последовало в ответ на административный иск владельцев одного из заблокированных сайтов. Иск был подан к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Как следует из дела, заявитель требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его восстановить доступ к сайту. Представители Генпрокуратуры считают, что ответчиком по данному иску ведомство быть не может. В Роскомнадзоре заявили, что утверждения в материале газеты, "не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств", так как основаны на "некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов", сообщает ТАСС.

Блокировка Telegram началась 16 апреля 2018 года. 2 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера. Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления Кашина и Плющева, в которых они просили признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.

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