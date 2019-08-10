 Росгвардия отказалась признавать сотрудника, избившего задержанную девушку | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

Росгвардия отказалась признавать сотрудника, избившего задержанную девушку

Правозащитники объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за данные о личности бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве, который бил задержанную Дарью Сосновскую.

Девушка в розовой куртке стоит перед строем полицейских в шлемах и бронежилетах

Силовики перекрывают улицу в Москве во время акции протеста

Служащие силового ведомства, которых можно увидеть в ролике, где один из них бьет в живот задержанную девушку, "не относятся к подразделениям Росгвардии", утверждается в заявлении ведомства, поступившего в редакцию сетевого издания "Говорит Москва". Об этом издание сообщает в воскресенье, 11 августа.

Контекст

Десятки тысяч человек вышли на московские улицы, власти реагируют жестко. Ведь речь уже давно идет не только о городских выборах, и это их тревожит и пугает. Не без оснований, считает Миодраг Шорич. (11.08.2019)

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В Москве на проспекте Сахарова прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов. Затем сотни людей протестовали в Китай-городе. DW следила за событиями. (10.08.2019)

Всего до окончания акции по всей стране были задержаны более 70 человек. Задержания продолжились во время "прогулки в поддержку честных выборов". (10.08.2019)

Ранее в тот же день руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем микроблоге Twitter, что "за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве" будет выплачено вознаграждение 100 тысяч рублей.

Избиение задержанной

Видеоролик, демонстрирующий, как при задержании один из силовиков наносит девушке удар в живот, а затем ее заталкивают в автозак, был распространен в соцсетях 10 августа, после того, как в Москве закончилась  акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа.

Затем  сотни людей отправились на "прогулку" в сторону администрации президента. В результате было задержано более 300 человек, в том числе избитая девушка. Как сообщает Павел Чиков, "ее освободили из отдела с повесткой в суд на 13 августа по части  5 статьм 20.2 КоАП. Защищает ее сотрудничающий с "Зоной права" адвокат Татьяна Молоканова", которая готовит заявление об избиении.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

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    Автор: Евгений Жуков


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