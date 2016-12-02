Росберг, Нико

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Заявление о завершении карьеры Нико Росберг сделал спустя пять дней после того, как стал чемпионом мира в классе "Формула-1".
Пилот "Мерседеса" впервые в своей карьере стал обладателем главного трофея в автоспорте, а также повторил достижение своего отца, ставшего чемпионом "Формулы-1" 34 года назад.
Второе место на Гран-при Абу-Даби позволило Нико Росбергу возглавить личный зачет по итогам сезона "Формулы-1". Интрига держалась до последнего.
Второе место на этапе Гран-при Италии занял партнер Росберга по команде англичанин Льюис Хэмилтон. Третьим оказался еще один немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Пилот Mercedes стал победителем этапа королевских гонок, который впервые проходил в столице Азербайджана. Проведение гонок в Баку вызвало критику со стороны правозащитников.
Немецкий автогонщик Нико Росберг выиграл Гран-при России в "Формуле-1". Победа стала для спортсмена четвертой подряд с начала нынешнего сезона. Российский пилот Даниил Квят завершил гонку на 15-м месте.
Журналисты обнаружили офшорные фирмы, которые созданы или используются известными спортсменами и функционерами. Вопрос теперь в том, являются ли их действия незаконными.
Пилот "Формулы-1" из команды Mercedes победил в пятый раз подряд и остался лидером в личном зачете. Россиянин Даниил Квят занял седьмое место.
Начало сезона в "Формуле-1" ознаменовалось триумфом Германии. Турнирную таблицу в личном зачете возглавил Нико Росберг, а в Кубке конструкторов - Mercedes.
Пилоты Mercedes проиграли немецкому гонщику Ferrari, а Даниил Квят набрал первые в этом сезоне очки.
Знаменитые гонщики "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Нико Росберг сели за руль не менее знаменитых болидов-олдтаймеров "Серебряная стрела".
В воскресенье в Бахрейне стартовал новый сезон автогонок "Формулы-1". В центре внимания немецких болельщиков - возвращение Михаэля Шумахера, а российских - первое в истории гонок выступление пилота-соотечественника.
Нико Росберг в следующем сезоне гонок "Формула-1" будет выступать за "конюшню" Mercedes. Слухи о том, что в чемпионат может вернуться и Михаэль Шумахер, опроверг глава команды Росс Браун.
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