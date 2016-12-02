Росберг, Нико

Нико Росберг завоевал титул чемпиона в "Формуле-1"

Пилот "Мерседеса" впервые в своей карьере стал обладателем главного трофея в автоспорте, а также повторил достижение своего отца, ставшего чемпионом "Формулы-1" 34 года назад.