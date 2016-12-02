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Росберг, Нико

27.11.2016+++Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate+++ ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 27: Nico Rosberg of Germany and Mercedes GP on the drivers parade before the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at Yas Marina Circuit on November 27, 2016 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Чемпион "Формулы-1" Нико Росберг завершил карьеру 02.12.2016

Заявление о завершении карьеры Нико Росберг сделал спустя пять дней после того, как стал чемпионом мира в классе "Формула-1".

Нико Росберг завоевал титул чемпиона в "Формуле-1" 28.11.2016

Пилот "Мерседеса" впервые в своей карьере стал обладателем главного трофея в автоспорте, а также повторил достижение своего отца, ставшего чемпионом "Формулы-1" 34 года назад.
27.11.2016+++Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate+++ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 27: Nico Rosberg of Germany and Mercedes GP celebrates after finishing second and winning the World Drivers Championship during the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at Yas Marina Circuit on November 27, 2016 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Немецкий пилот Нико Росберг стал чемпионом мира в "Формуле-1" 27.11.2016

Второе место на Гран-при Абу-Даби позволило Нико Росбергу возглавить личный зачет по итогам сезона "Формулы-1". Интрига держалась до последнего.
Formula One - F1 - Italian Grand Prix 2016 - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - 4/9/16 Mercedes' Nico Rosberg celebrates his win on the podium after the race as Lewis Hamilton looks on Copyright: Reuters/M. Rossi

Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" 04.09.2016

Второе место на этапе Гран-при Италии занял партнер Росберга по команде англичанин Льюис Хэмилтон. Третьим оказался еще один немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Formula One - Grand Prix of Europe - Baku, Azerbaijan - 19/6/16 - Mercedes Formula One driver Nico Rosberg (C) of Germany celebrates winning the race next to second placed Ferrari Formula One driver Sebastian Vettel (L) of Germany, third placed Force India Formula One driver Sergio Perez of Mexico and President of Azerbaijan Ilham Aliyev (R). REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY

Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл первый Гран-при Европы в Баку 19.06.2016

Пилот Mercedes стал победителем этапа королевских гонок, который впервые проходил в столице Азербайджана. Проведение гонок в Баку вызвало критику со стороны правозащитников.
01.05.2016 *** Formula One - Russian Grand Prix - Sochi, Russia - 1/5/16 - Mercedes F1 driver Nico Rosberg of Germany (C) jumps on the podium as he celebrates victory during the Russian Grand Prix. REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/M. Shemetov

Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл Гран-при России 01.05.2016

Немецкий автогонщик Нико Росберг выиграл Гран-при России в "Формуле-1". Победа стала для спортсмена четвертой подряд с начала нынешнего сезона. Российский пилот Даниил Квят завершил гонку на 15-м месте.
epa04900860 FC Barcelona's Lionel Messi (L) receives from UEFA president Michel Platini (R) his UEFA best player in Europe for 2014-2015 Award during the draw ceremony for the UEFA Champions League group stage at Grimaldi Forum in in Monte Carlo, Monaco, 27 August 2015. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Панамские досье" и спорт: Месси, Росберг и Платини 05.04.2016

Журналисты обнаружили офшорные фирмы, которые созданы или используются известными спортсменами и функционерами. Вопрос теперь в том, являются ли их действия незаконными.
03.04.2016 Nico Rosberg of Germany and Mercedes GP celebrates his win on the podium during the Bahrain Formula One Grand Prix at Bahrain International Circuit on April 3, 2016 in Sakhir, Bahrain copyright: Getty Images/L. Baron

Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл Гран-при Бахрейна 03.04.2016

Пилот "Формулы-1" из команды Mercedes победил в пятый раз подряд и остался лидером в личном зачете. Россиянин Даниил Квят занял седьмое место.
***March 20, 2016** (c) Getty Images/M.Thompson Bildunterschrift:MELBOURNE, AUSTRALIA - MARCH 20: Nico Rosberg of Germany drives the (6) Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes F1 WO7 Mercedes PU106C Hybrid turbo on track during the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park on March 20, 2016 in Melbourne, Australia. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Немцы стали лидерами нового сезона в "Формуле-1" 20.03.2016

Начало сезона в "Формуле-1" ознаменовалось триумфом Германии. Турнирную таблицу в личном зачете возглавил Нико Росберг, а в Кубке конструкторов - Mercedes.
Bildunterschrift:Ferrari's German driver Sebastian Vettel throws the trophy as he celebrates on the podium after winning the Formula One Malaysian Grand Prix in Sepang on March 29, 2015. AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Малайзии 29.03.2015

Пилоты Mercedes проиграли немецкому гонщику Ferrari, а Даниил Квят набрал первые в этом сезоне очки.
Ein Formel-1-Rennwagen vom Typ W 196 R Monoposto von Mercedes Benz aus dem Jahr 1954. Der Silberpfeil fuhr 275 Stundenkilometer Spitze, hatte acht Zylinder und 290 PS.

Гонщики "Формулы-1" сели за руль знаменитых болидов Mercedes 26.08.2013

Знаменитые гонщики "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Нико Росберг сели за руль не менее знаменитых болидов-олдтаймеров "Серебряная стрела".
Former F1 world champion Michael Schumacher of Germany arrives at the Valencia street circuit in Valencia, Spain, in this Aug. 21, 2009 file photo. According to media reports from Saturday, Dec. 12, 2009, Mercedes has offered Schumacher a deal for a comeback in 2010 pending the results of a medical exam. (AP Photo/Daniel Leiva)

Новый сезон "Формулы-1": все против Шумахера 14.03.2010

В воскресенье в Бахрейне стартовал новый сезон автогонок "Формулы-1". В центре внимания немецких болельщиков - возвращение Михаэля Шумахера, а российских - первое в истории гонок выступление пилота-соотечественника.
AT&T Williams driver Nico Rosberg, from Germany, performs in front of St. Basil's Cathedral during Moscow City Racing in Moscow, Russia, 13 July 2008. During show Moscow City Racing by the direction around Moscow's Kremlin in downtown of Russia capital drive the real bolides of F-1 by the AT&T Williams team and Red Bull Racing team and more them fifty cars from the other class of car racing. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Report+++ pixel

Первым пилотом команды Mercedes станет Нико Росберг 23.11.2009

Нико Росберг в следующем сезоне гонок "Формула-1" будет выступать за "конюшню" Mercedes. Слухи о том, что в чемпионат может вернуться и Михаэль Шумахер, опроверг глава команды Росс Браун.