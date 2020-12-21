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Роми Шнайдер

Sissi (A 1955, Regie: Ernst Marischka) Karlheinz Böhm, Romy Schneider / Mann, Frau, Tracht

Сисси - 65: что немцы смотрят по телевизору в Рождество 21.12.2020

У принцессы Елизаветы Баварской, императрицы Австро-Венгрии, было две жизни: реальная и экранная. И последняя продолжается до сих пор.
Sissi (A 1955, Regie: Ernst Marischka) Karlheinz Böhm, Romy Schneider / Mann, Frau, Tracht

Замок для "Сисси": в Германии откроют музей Роми Шнайдер (фото) 23.09.2020

Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.

ARCHIV: Historische Parfüm-Flakons aus dem Jahr 1830 stehen am Montag (12.01.2009) im Farina-Haus in Köln. Der im Jahr 1709 gegründete Hersteller des Eau de Cologne, Farina, feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa-KORR: Farinas Luxus im Rokoko: 300 Jahre «Eau de Cologne» von 12.07.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

310 лет одеколону: история "кельнской воды" 13.07.2019

310 лет назад, 13 июля 1709 года, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кельне мануфактуру, которая стала выпускать "кельнскую воду" - eau de Cologne.
Alain Delon arrives to attend a state dinner for the Chinese president at the Elysee Palace in Paris, on March 25, 2019, as part of a state visit. The Chinese president is on a three-day state visit to France where he is expected to sign a series of bilateral and economic deals on energy, the food industry, transport and other sectors photos by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM |

Ален Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах 20.05.2019

"Золотую пальмовую ветвь" Алену Делону в Каннах передала его дочь Анушка. Ранее решение о том, чтобы наградить актера этой премией, подвергли резкой критике.
3 Tage in Quiberon | 3 Days in Quiberon Land: DEU/AUT/FRA 2018 Regie: Emily Atef Bildbeschreibung: Marie Bäumer Sektion: Wettbewerb ©

Три дня с Роми Шнайдер 27.09.2018

С 27 сентября в российских кинотеатрах можно посмотреть лучший немецкий фильм года. Его премьера состоялась на Берлинале в феврале. Картина, посвященная легендарной Роми Шнайдер, завоевала семь немецких "Оскаров".
ARCHIV - 1969, Großbritannien, London: Die österreichische Schauspielerin Romy Schneider in einer Szene des Films «Don't cry» («Schrei nicht»), der 1969 ihn London gedreht wurde. (zu dpa «Romy Schneider - Die versehrte Diva» vom 19.02.2018) Foto: dpa-Flm/dpa-Film/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы 23.09.2018

23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.
Udo Walz, Friseur aus Berlin, feiert 2018 50 Jahre eigenständigkeit in der Stadt. Foto: Mike Wolff | Verwendung weltweit

Немецкий парикмахер, который делает прически звездам 30.07.2018

Записываться на прическу к берлинскому мастеру Удо Вальцу нужно за год, а то и за два. В списке его клиентов - Софи Лорен и Ангела Меркель.

19.04.2017 3077791 04/19/2017 Liya Akhedzhakova as Fonsia Dorsey in Donald L. Coburn's play The Gin Game directed by Galina Volchek at Sovremennik Theater. Sergey Pyatakov/Sputnik Foto: Sergey Pyatakov/Sputnik/dpa |

Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года 09.07.2018

9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?
Katja, die ungekrönte Kaiserin / Romy Schneider | Verwendung weltweit

Роми Шнайдер покорила российского императора 29.04.2018

29 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра II. Фильм "Катя" о романе между императором и княжной Долгоруковой был снят в 1959 году. Фаворитку сыграла Роми Шнайдер.
Zar Alexander II (1818-1881). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II#/media/File:Alexander_II_of_Russia_photo.jpg

Две любимые жены императора Александра Второго 28.04.2018

200 лет назад родился Александр II - царь-реформатор, о деяниях которого написано очень много. Но мы расскажем о нем как о человеке, о мужчине, о муже.
Die österreichische Schauspielerin Romy Schneider in dem Film Das Mädchen und der Kommissar. Schon als 17jährige hatte sie in der Trilogie Sissi ihren ersten großen Erfolg, wobei ihr das Sissi-Image später verhaßt war. Internationale Anerkennung errang sie in Filmen wie Das Mädchen und der Kommissar, Gruppenbild mit Dame und Die Spaziergängerin von Sans-Souci. Ihr Privatleben verlief tragisch: Die Verlobung mit dem Schauspieler Alain Delon zerbrach, ihr erster, geschiedener Mann Harry Meyen beging Selbstmord, der gemeinsame Sohn David kam als 14jähriger bei einem Unfall ums Leben. 1975 heiratete sie ihren Sekretär Daniel Biasini, Tochter Sarah wurde geboren. Romy Schneider wurde am 23. September 1938 in Wien geboren und verstarb am 29. Mai 1982 im Alter von nur 43 Jahren in ihrer Wahlheimat Paris an Herzversagen.

Роми Шнайдер - актриса, сдиравшая с себя кожу 23.09.2017

Она умерла рано, оставив дочь, удивительно похожую на нее, десятки великолепных кинофильмов и звездный шлейф женщины трагической судьбы. 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет.
###Rechte liegen beim DVD-Abieter Studiocanal und sind nur zu nutzen im Zusammenhang mit der Nennung des Anbieters und der Berichterstattung über den Film### Romy Schneider im Film Trio Infernal

Фотогалерея: Роми Шнайдер - путь звезды 23.09.2017

Увидев однажды, вряд ли забудешь эту улыбку. Эта женщина просто не могла выглядеть плохо... 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет.
ARCHIV 1962 +++++ (9002126) Die französische Schauspielerin Jeanne MOREAU in dem italienisch / französischen Spielfilm Eva, Regie: Joseph Losey, von 1962. Sie zählt Geldscheine., | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/Keystone

10 лучших французских актрис 31.07.2017

Данная подборка - субъективный выбор редакции. Если вы не найдете здесь фотопортрет вашей любимой французской актрисы, напишите нам и поделитесь своим мнением!
Bildnummer: 54331141 Datum: 14.04.1978 Copyright: imago/United Archives KPA49039.jpg EINE EINFACHE GESCHICHTE / Une histoire simple Frankreich 1978 / Claude Sautet ROMY SCHNEIDER (Marie) 28394 People Entertainment quer Film Fernsehen Drama Portrait Bildnummer 54331141 Date 14 04 1978 Copyright Imago United Archives KPA49039 JPG a simple History Une Histoire Simple France 1978 Claude Sautet Romy Schneider Marie Celebrities Entertainment horizontal Film Television Drama Portrait

Во Франции осквернена могила Роми Шнайдер 01.05.2017

Неизвестные сдвинули мраморное надгробие и раскрыли могилу известной актрисы Роми Шнайдер, похороненной на кладбище Буасси-сен-Авур недалеко от Парижа.
Der deutsche Schauspieler Klaus Kinski in einer Szene des Films Nosferatu in Venedig von Werner Herzog (aufgenommen 1986). In dieser modernen Version des klassischen Stoffes treibt Kinski in der Rolle des Vampirs Nosferatu sein Unwesen in den Palästen adeliger venezianischer Familien - und verfolgt im Grunde doch nur das eine Ziel: Erlösung durch die Liebe einer Jungfrau...

Гений и скандалист: Клаус Кински 23.11.2016

Некоторые считали его капризной звездой с эксцессами, бесцеремонным эгоистом, сумасшедшим. Другие называли гением и величайшим актером всех времен. 23 ноября исполняется 25 лет со дня смерти Клауса Кински.
18.2.2016 *** A supporter of Donetsk in a costume pictured prior to the UEFA Europa League Round of 32 first leg soccer match between Shakhtar Donetsk and FC Schalke 04 at Arena Lviv in Lviv, Ukraine, 18 February 2016. Photo: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

Как цветы оказались на голове (фотогалерея) 06.06.2016

Лето - пора венков. Прошли те времена, когда цветочные венки носили только представители высших слоев общества. Теперь это стильный аксессуар, полюбившийся модницам.
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