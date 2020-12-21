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У принцессы Елизаветы Баварской, императрицы Австро-Венгрии, было две жизни: реальная и экранная. И последняя продолжается до сих пор.
Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.
310 лет назад, 13 июля 1709 года, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кельне мануфактуру, которая стала выпускать "кельнскую воду" - eau de Cologne.
"Золотую пальмовую ветвь" Алену Делону в Каннах передала его дочь Анушка. Ранее решение о том, чтобы наградить актера этой премией, подвергли резкой критике.
С 27 сентября в российских кинотеатрах можно посмотреть лучший немецкий фильм года. Его премьера состоялась на Берлинале в феврале. Картина, посвященная легендарной Роми Шнайдер, завоевала семь немецких "Оскаров".
23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.
Записываться на прическу к берлинскому мастеру Удо Вальцу нужно за год, а то и за два. В списке его клиентов - Софи Лорен и Ангела Меркель.
9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?
29 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра II. Фильм "Катя" о романе между императором и княжной Долгоруковой был снят в 1959 году. Фаворитку сыграла Роми Шнайдер.
200 лет назад родился Александр II - царь-реформатор, о деяниях которого написано очень много. Но мы расскажем о нем как о человеке, о мужчине, о муже.
Она умерла рано, оставив дочь, удивительно похожую на нее, десятки великолепных кинофильмов и звездный шлейф женщины трагической судьбы. 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет.
Увидев однажды, вряд ли забудешь эту улыбку. Эта женщина просто не могла выглядеть плохо... 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет.
Данная подборка - субъективный выбор редакции. Если вы не найдете здесь фотопортрет вашей любимой французской актрисы, напишите нам и поделитесь своим мнением!
Неизвестные сдвинули мраморное надгробие и раскрыли могилу известной актрисы Роми Шнайдер, похороненной на кладбище Буасси-сен-Авур недалеко от Парижа.
Некоторые считали его капризной звездой с эксцессами, бесцеремонным эгоистом, сумасшедшим. Другие называли гением и величайшим актером всех времен. 23 ноября исполняется 25 лет со дня смерти Клауса Кински.
Лето - пора венков. Прошли те времена, когда цветочные венки носили только представители высших слоев общества. Теперь это стильный аксессуар, полюбившийся модницам.
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