Роман Сущенко рассказал о тюрьме в РФ и плане помощи украинским узникам

Собственный корреспондент государственного агентства "Укринформ" Роман Сущенко заявил с балкона здания информагентства, что за три года в заключении он уже не верил в свое освобождение. "Но чудеса бывают", - сказал Сущенко. Он не стал сам, как это было запланировано, снимать баннер "Свободу Сущенко!", провисевший там все эти годы. За него это сделали коллеги.

На последовавшей за этим пресс-конференции он выглядел усталым и говорил медленно. Но сказал, что чувствует себя в целом хорошо, хотя ему и предстоит одна "небольшая хирургическая операция" и наблюдение врачей еще две недели.

Сущенко поблагодарил действующего президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также украинских дипломатов за поддержку и помощь в возвращении домой.

Освобождение Сущенко - политический компромисс

Защитник Сущенко Марк Фейгин заявил о намерении обжаловать "незаконное осуждение" украинского журналиста в России. В то же время он отметил, что освобождение его клиента является компромиссом с политической точки зрения. "Этот политический компромисс предполагает определенные шаги в дальнейшем, которые должны способствовать освобождению других политзаключенных. Это, пожалуй, нужно будет сочетать с интересами государственной власти в Украине, чтобы не навредить политзаключенным, которые там остались", - сказал Фейгин.

Что Сущенко рассказал о своем заключении

Сущенко заявил, что во время заключения россияне дважды оказывали на него психологическое давление, чтобы "склонить к сотрудничеству". В свою очередь Фейгин отметил, что от более сильного давления на Сущенко и на других освобожденных 7 сентября украинцев спасла широкая огласка. "Публичность в таких делах не только способствует обмену, но и препятствует ... чтобы людей подвергали давлению на предмет "сотрудничества", или даже пыткам. Хотя некоторым из этих одиннадцати не удалось этого избежать", - сказал Фейгин.

Сам Сущенко намерен остаться в журналистике, а также способствовать освобождению других украинских политзаключенных в России. "Это сто человек - сто судеб. Кроме того, надо помогать и тем, кто на оккупированных территориях", - сказал Сущенко. Он сообщил, что хочет развить свою активность и за рубежом с тем, чтобы мировые лидеры и союзники Украины урегулировали проблему "захвата заложников и использование их в качестве политического оружия".

Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко россияне задержали 30 сентября 2016 в Москве во время его частного визита. 7 октября 2016 его обвинили в шпионаже. Но сам Сущенко и его защитники отвергли эти обвинения. Марк Фейгин сказал, что российские спецслужбы спровоцировали общения его подзащитного с российским подставным лицом, но никаких секретных данных в их разговорах обнаружено не было.

Как в Украине встретили освобожденных

В Украине освобожденных 7 сентября заключенных встретили как национальных героев. В соцсетях и в обществе тема освобождения пленных в России украинцев остается горячей и спровоцировала целый ряд дискуссий относительно справедливости такого обмена.

Кабинет министров утвердил выплату каждому из освобожденных из российской неволи единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривен (около 33 тысяч евро). Все они получили бесплатную медицинскую помощь в самой престижной государственной клинике "Феофания".

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