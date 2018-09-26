 Роман Полански подал иск против Американской киноакадемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2019

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Мир

Роман Полански подал иск против Американской киноакадемии

85-летний обладатель "Оскара" требует восстановить членство в Американской академии кинематографических искусств и наук. Полански исключили за нарушение этических норм.

Режиссер Роман Полански

Режиссер Роман Полански

Режиссер Роман Полански подал иск против Американской академии кинематографических искусств и наук. 85-летний обладатель нескольких международных призов, включая "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, потребовал восстановить свое членство в академии, сообщили информационные агентства в субботу, 20 апреля. Иск поступил в суд в Калифорнии 19 апреля.

Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией "Оскар", в мае 2018 года исключила из своего состава актера Билла Косби и лауреата "Оскара" режиссера Романа Полански в ходе кампании против сексуальных домогательств и насилия. Академия подчеркнула, что это решение принято в связи с нарушением кинематографистами этических норм, а процедура исключения была "справедливой и разумной".

Контекст

Сексуальные домогательства на работе долгие годы были серьезной проблемой не только в США, но и в ФРГ, оставаясь при этом табу. Изменят ли ситуацию громкие скандалы на эту тему? (07.11.2017)

"Нельзя проводить параллели между придуманными сюжетами и личной жизнью художника," – цитирует dpa слова режиссера, которому 18 августа исполнилось 70 лет. Творчество мастера блестяще опровергает это утверждение. (18.08.2003)

Обвинения в изнасиловании

В 1977 году 43-летний Роман Полански был обвинен в растлении и изнасиловании 13-летней девочки. Режиссер заключил сделку со следствием, признал вину в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и провел 42 дня в психиатрической клинике для преступников.

После его освобождения судья, ранее разрешивший сделку, сообщил адвокатам Полански, что изменил свое мнение и намерен осудить режиссера на 50 лет лишения свободы. В феврале 1978 года Полански бежал в Великобританию. В 2009 году по запросу американской юстиции Полански просидел 10 месяцев под домашним арестом, но в его экстрадиции было отказано. В 2015 году аналогичное решение принял суд в Польше.

Обвинения в изнасиловании против Полански выдвигали немецкая актриса Ренате Лангер (Renate Langer), британская актриса Шарлотта Льюис, а также жительница Калифорнии Робин М.

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    Автор: Никита Баталов


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