Роман о насилии в Чечне претендует на главную литературную премию Германии

Во Франкфурте-на-Майне назвали шесть финалистов премии Deutscher Buchpreis - немецкого аналога "Букера". Этот приз вручается за лучший роман года на немецком языке. В шорт-лист 2018 года попала и книга Нино Харатишвили "Кошка и Генерал".

Нино Харатишвили, драматург, режиссер и прозаик, лауреат множества литературных и театральных премий, родилась в Тбилиси. В 12-летнем возрасте уехала вместе с матерью в Германию, через несколько лет вернулась в Грузию, позже руководила там театральной группой, которая ставила спектакли на двух языках - грузинском и немецком. Училась в Тбилисском государственном институте театра и кино. Сейчас живет в Германии. Ее пьесы, многие из которых она ставила сама, идут не только в немецких и грузинских театрах, но также, например, в Москве ("Игра на клавишах души" в Центральном академическом театре Российской армии).

Что война делает с людьми

"Кошка и Генерал" - уже не первый роман Нино Харатишвили. В нем, как и в предыдущем ("Восьмая жизнь"), исторической и психологической подоплекой происходящего становится развал Советского Союза, конфликты, войны и исковерканные судьбы на фоне этого развала. Но роман "Кошка и генерал" - не просто постсоветская хроника или даже постсоветская трагедия. "Нино Харатишвили хотела показать, что война делает с людьми", - написал один из немецких критиков.

Главный герой романа - "Генерал". Именно так, с большой буквы и в кавычках. Потому что это не звание, а прозвище. Александр Орлов (так зовут на самом деле этого человека) - российский олигарх, сколотивший себе состояние на торговле недвижимостью. За двадцать лет до этого у него было другое прозвище: "Малыш". Совершенно невоенный подросток, он поступил в военное училище под давлением матери, мечтавшей о том, чтобы сын продолжил традицию: отец Орлова был героем Второй мировой.

А "Малыш" стал участником войны чеченской. Его дочь не верит, что он совершал там преступления. А Орлова гнетет воспоминание о том, как он и еще трое солдат пытали и насиловали 17-летнюю чеченку Нуру. Она погибла. Нура не выходит у него из головы. Генерала мучает совесть, он мечтает о раскаянии, прощении, которое возможно, по его убеждению, только в том случае, если он и остальные участники преступления понесут наказание за содеянное.

Раздвоение личностей

Фабула романа, который разворачивается как психологический триллер, принимает неожиданный оборот, когда Орлов знакомится с "Кошкой" - юной грузинской актрисой, бежавшей в Германию из охваченной войной Грузии. "Кошкой" ее прозвали еще в детстве за то, что она ловко взбиралась по стене. А еще за то, что после каждого удара судьбы, падая, снова вставала, как кошка, приземляющаяся при падении на все четыре лапы.

Обложка романа

"Кошка" - двойник Нуры. Она как бы воплощает амбивалентность, раздвоенность судьб самых разных персонажей романа. Орловых ведь тоже двое: "Малыш" и "Генерал". И лишь один из героев ведет повествование от первого лица - журналист-разоблачитель Онно Бендер.

Несмотря на основательный объем (более 700 страниц), "Кошка и Генерал" держит в напряжении до самого конца. Это подтверждают и радиослушатели. Дело в том, что канал ARD Radiofestival уже с середины июля начал транслировать радиоспектакль по роману Харатишвили. 39 передач в общей сложности!

Что касается немецкой книжной премии Deutscher Buchpreis, то победителя этого года по традиции объявят в день открытия Франкфуртской международной книжной ярмарки. И случится это 10 октября. Автор лучшего романа года получит 25 тысяч евро, остальные финалисты - по 2500 евро.

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