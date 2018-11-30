Романтическое Рождество в княжеском замке Турн-и-Таксис (фото)

В замке этого княжеского рода в баварском Регенсбурге вновь открылся рождественский рынок.
02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.
Ноябрьские кадры из Германии
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