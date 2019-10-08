 Роль Украины в деле MH17: повлияла ли выдача Цемаха на решение парламента Нидерландов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.10.2019

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Европа

Роль Украины в деле MH17: повлияла ли выдача Цемаха на решение парламента Нидерландов

Депутат парламента Нидерландов Михел ван Ниспен рассказал в интервью DW о том, как принималось решение о необходимости расследовать роль Украины в крушении малазийского "Боинга".

Пожарный гасит пламя на месте крушения малазийского Боинга

Парламент Нидерландов потребовал от правительства страны провести расследование в отношении роли Украины в крушении малазийского "Бойнга" MH17, произошедшего в Донбассе в 2014 году. Об этой инициативе DW рассказал один из ее авторов - депутат нижней палаты нидерландского парламента, представитель социалистической партии Нидерландов Михел ван Ниспен.

DW: Вы были одним из авторов инициативы парламента потребовать от правительства начать расследование причастности Украины к крушению MH17, так как власти этой страны не закрыли полностью воздушное пространство над зоной военного конфликта. Обязано ли теперь правительство Нидерландов реагировать, и если да, то как? 

Михел ван Ниспен

Михел ван Ниспен

Михел ван Ниспен: Теперь правительство должно внимательно изучить наше требование и изложить список возможных решений для проведения дальнейшего расследования фактов по делу о роли Украины в крушении рейса MH17. Я имею в виду то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство на определенной высоте.

- 4 года назад Совет по безопасности Нидерландов уже сделал вывод о том, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над зоной конфликта. Что изменилось сейчас? Что принесет расследование, кроме утверждения, что Киев должен был это сделать, и возможны ли юридические последствия для Украины?

- Инициатива возникла на фоне непрекращающейся дискуссии в парламенте о том, следует ли Нидерландам привлечь Украину к ответственности за причастность к трагедии малайзийского "Боинга". Но пока неясно, даст ли дальнейшее расследование основания правительству Нидерландов привлечь Киев к ответственности.

Контекст

Депутаты приняли решение единогласно. Парламентариев интересует, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом во время конфликта на востоке Украины. (09.10.2019)

Названы подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" рейса MH17. Корреспондент DW в Утрехте следил за реакциями, в том числе родственников пострадавших, на это событие. (19.06.2019)

Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами. (10.04.2019)

- Международная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", принадлежащего российской армии, и назвала четверых подозреваемых. Суд начнется в марте 2020 года. Что вы ответите людям, которые считают, что своей инициативой вы отвлекаете внимание от тех, кто несет основную ответственность за трагедию? 

- У нас в Нидерландах действует принцип разделения властей. К счастью, депутаты парламента не могут отвлечь внимание суда. Это отдельная процедура рассмотрения дела. Суд будет делать свою важную работу вне зависимости от работы парламента Нидерландов. Но если Совет безопасности страны приходит к выводу, что Украина должна была закрыть воздушное пространство для гражданских рейсов, обязанность правительства - изучить, причем очень серьезно, следует ли привлечь Украину к ответственности за то, что она этого не сделала. Это, по нашему мнению, не было сделано еще в должной мере.

- В украинском обществе есть мнение, что требование расследовать роль Украины в крушении MH17 могло быть ответом на то, что Киев в рамках обмена осужденных и удерживаемых лиц выдал России Владимира Цемаха, одного из фигурантов дела о крушении "Боинга". Как вы объясните, что вопрос о причастности Украины стал актуален спустя пять лет после трагедии? 

- Мы не одобряем того, что вероятный подозреваемый в крушении MH17 стал участником обмена, хотя понимаем, перед каким трудным выбором оказалась Украина. Но наша инициатива не имеет к этому особого отношения. Мы просим обратить внимание на роль Украины в крушении самолета практически на всех слушаниях (в парламенте. - Ред.), посвященных этой трагедии, как например, уже было ранее в этом году.

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Смотрите также: 

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина



 

Смотреть видео 07:13

Депутат Европарламента Кати Пири: Владимир Цемах теперь подозреваемый по делу MH17, а не свидетель

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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