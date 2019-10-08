Роль Украины в деле MH17: повлияла ли выдача Цемаха на решение парламента Нидерландов

Парламент Нидерландов потребовал от правительства страны провести расследование в отношении роли Украины в крушении малазийского "Бойнга" MH17, произошедшего в Донбассе в 2014 году. Об этой инициативе DW рассказал один из ее авторов - депутат нижней палаты нидерландского парламента, представитель социалистической партии Нидерландов Михел ван Ниспен.

DW: Вы были одним из авторов инициативы парламента потребовать от правительства начать расследование причастности Украины к крушению MH17, так как власти этой страны не закрыли полностью воздушное пространство над зоной военного конфликта. Обязано ли теперь правительство Нидерландов реагировать, и если да, то как?

Михел ван Ниспен

Михел ван Ниспен: Теперь правительство должно внимательно изучить наше требование и изложить список возможных решений для проведения дальнейшего расследования фактов по делу о роли Украины в крушении рейса MH17. Я имею в виду то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство на определенной высоте.

- 4 года назад Совет по безопасности Нидерландов уже сделал вывод о том, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над зоной конфликта. Что изменилось сейчас? Что принесет расследование, кроме утверждения, что Киев должен был это сделать, и возможны ли юридические последствия для Украины?

- Инициатива возникла на фоне непрекращающейся дискуссии в парламенте о том, следует ли Нидерландам привлечь Украину к ответственности за причастность к трагедии малайзийского "Боинга". Но пока неясно, даст ли дальнейшее расследование основания правительству Нидерландов привлечь Киев к ответственности.

- Международная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", принадлежащего российской армии, и назвала четверых подозреваемых. Суд начнется в марте 2020 года. Что вы ответите людям, которые считают, что своей инициативой вы отвлекаете внимание от тех, кто несет основную ответственность за трагедию?

- У нас в Нидерландах действует принцип разделения властей. К счастью, депутаты парламента не могут отвлечь внимание суда. Это отдельная процедура рассмотрения дела. Суд будет делать свою важную работу вне зависимости от работы парламента Нидерландов. Но если Совет безопасности страны приходит к выводу, что Украина должна была закрыть воздушное пространство для гражданских рейсов, обязанность правительства - изучить, причем очень серьезно, следует ли привлечь Украину к ответственности за то, что она этого не сделала. Это, по нашему мнению, не было сделано еще в должной мере.

- В украинском обществе есть мнение, что требование расследовать роль Украины в крушении MH17 могло быть ответом на то, что Киев в рамках обмена осужденных и удерживаемых лиц выдал России Владимира Цемаха, одного из фигурантов дела о крушении "Боинга". Как вы объясните, что вопрос о причастности Украины стал актуален спустя пять лет после трагедии?

- Мы не одобряем того, что вероятный подозреваемый в крушении MH17 стал участником обмена, хотя понимаем, перед каким трудным выбором оказалась Украина. Но наша инициатива не имеет к этому особого отношения. Мы просим обратить внимание на роль Украины в крушении самолета практически на всех слушаниях (в парламенте. - Ред.), посвященных этой трагедии, как например, уже было ранее в этом году.

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