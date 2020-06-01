Роль России в энергетике ЕС из-за Green Deal скоро начнет резко меняться

Пока Россия остается важнейшим поставщиком энергоресурсов в Евросоюз, Украина играет традиционную роль транзитной страны для российского газа, а энергетика Казахстана и Узбекистана большого интереса в Евросоюзе не вызывает. Но уже в ближайшие годы в энергетическом сотрудничестве с этими постсоветскими странами и целым рядом других государств могут и должны произойти серьезные изменения: программа Green Deal потребует от ЕС новой геополитики.

Green Deal: декарбонизация экономики Европы за 30 лет

Таков ключевой тезис доклада "Энергетическая дипломатия ЕС - растущее значение и переориентация в условиях новой эры", подготовленного группой экспертов берлинского Фонда науки и политики (SWP). Этот исследовательский институт консультирует по внешнеполитическим вопросам правительство и парламент ФРГ, а также органы ЕС.

Под "новой эрой" авторы подразумевают провозглашенную Евросоюзом в конце 2019 года программу Green Deal, которую на русский переводят как "Зеленый пакт для Европы" или "Европейский зеленый курс". Речь идет о концепции превращения Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент планеты.

Брюссель, декабрь 2019. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провозглашает Green Deal

По сути дела поставлена задача за 30 лет осуществить декарбонизацию энергетики и в целом экономики. Иными словами - добиться отказа от использования вредных для глобального климата ископаемых энергоносителей угля, нефти и природного газа, заменив их на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и на производимое с помощью экологичных технологий сырье, например - на "зеленый" водород.

Столь масштабная цель потребует не только огромных финансовых и технологических, но также политических и дипломатических усилий, тем более что программа Green Deal подразумевает весь европейский континент, а не только территорию Евросоюза, подчеркивают авторы. Таким образом, она напрямую затрагивает и все постсоветские страны в Европе. (К геополитическим последствиям создания водородной экономики ученые SWP недавно уже обращались).

Россию ждет сокращение доходов от экспорта энергоносителей

Две постсоветские страны - Россию и Украину - эксперты SWP включили в список 12 будущих стратегических или ключевых энергетических партнеров Евросоюза. А вот Беларусь, через которую в данный момент идут транзитом из России нефте- и газопроводы и которая строит АЭС в расчете на экспорт электроэнергии в ЕС, в разряд важных и перспективных партнеров не попала.

Нефтедобыча в Татарстане. Отсюда нефть пока еще идет в ЕС

Говоря о России, "важнейшем поставщике энергии в ЕС и его крупнейшем соседе", авторы доклада указывают, что "декарбонизация ЕС приведет к сокращению доходов России". Поэтому, подчеркивают они, необходимо сотрудничество с Россией в таких, к примеру, сферах, как возобновляемая энергетика, водород и энергоэффективность. Это нужно "не только для того, чтобы сгладить последствия трансформации для российской экономики, но и чтобы заинтересовать Россию в более "зеленом" будущем и удержать эту страну в Парижском соглашении".

К тому же, говорится далее, Россия является важным партнером в диалоге о технических вопросах и о госрегулировании, ведь она определяет нормы и стандарты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Газотранспортная система Украины может переключиться на водород

Что же касается нынешней роли России как поставщика энергоресурсов, то в другом месте доклада отмечается, что "традиционное обеспечение снабжения ископаемым топливом, особенно газом, останется во время трансформации важной задачей". В то же время эксперты SWP предлагают расширить понятие энергетической безопасности, распространив его, в частности, на электроэнергию, водород и сырье для производства аккумуляторных батарей, накопителей энергии и установок для производства энергии из возобновляемых источников.

Потечет ли в будущем по газотрансопртной системе Украины водород вместо природного газа?

Говоря об Украине, авторы доклада отмечают, что она "не только как соседняя с ЕС страна имеет большой стратегический вес", но и является также членом Энергетического союза ЕС. "Кроме этого, Киев хочет присоединиться к Green Deal", - напоминают эксперты. Традиционная роль Украины - транзитная страна для природного газа, однако в будущем, указывается в докладе, она будет также партнером по производству, транспортировке и хранению более экологичных газов.

Иными словами, в SWP исходят из того, что в перспективе газотранспортная система Украины и ее газохранилища будут наполняться не только и даже столько российским природным газом, сколько украинскими синтетическими газами, например, "зеленым" водородом. (Это не исключает, кстати, и закачку экологически произведенного H2 из России). Ко всему прочему в 2025 году планируется синхронизация электроэнергетических сетей Украины и континентальной Европы, говорится в докладе.

Рынки сбыта для европейских "зеленых" технологий

Однако Евросоюзу для успешной реализации Green Deal придется существенно расширить число своих энергетических партнеров, включив в него не только непосредственных соседей, но и более отдаленные страны в Африке и Азии. Этот основополагающий тезис доклада его авторы подкрепляют списком из 12 стран.

Объединенные Арабские Эмираты. Солнечная электростанция Shams 1 в Абу-Даби

В него вошли не только потенциальные поставщики "зеленой" электроэнергии и "зеленого" водорода как Марокко и Алжир - или такая важная для транзита природного газа в ЕС страна как Турция, которая к тому же уже синхронизировала свои электросети с европейскими.

К будущим стратегическим энергетическим партнерам Евросоюза в берлинском институте относят страны, которые из-за своих амбициозных программ развития возобновляемой энергетики (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) или благодаря своему огромному потенциалу в этой сфере (Египет, Индия, Индонезия) могут стать крупными рынками сбыта для европейских технологий. А также сыграть важную роль при глобальном продвижении европейских норм и стандартов в энергетике в условиях обостряющейся конкурентной борьбы между ЕС, Китаем и США.

Казахстан и Узбекистан: большие перспективы в энергетике

Именно с этой точки зрения авторы доклада включили в свой список Казахстан и Узбекистан. Эксперты SWP считают эти две страны приоритетными энергетическими партнерами ЕС в Центральной Азии и видят большие шансы для европейских компаний в таких сферах, как межгосударственные системы водоснабжения и воссоздание единой энергосистемы в центральноазиатском регионе.

Пока Казахстан добывает в Экибастузе уголь, но хотел бы развивать возобновляемую энергетику

В докладе отмечается, что Казахстан в рамках диверсификации своей экономики стремится привлечь прямые иностранные инвестиции в производство оборудования для возобновляемой энергетики. К тому же эта страна - второй по значению член ЕАЭС и "главная цель китайских инвестиций в генерацию электроэнергии в Центральной Азии". Поэтому партнерские отношения с Казахстаном, подчеркивается в докладе, "будут иметь решающее значение для продвижения в этом регионе правил, норм и стандартов ЕС".

В свою очередь, привлекательность Узбекистана для европейских компаний состоит в высоком экономическом росте и быстром увеличении спроса на электроэнергию на фоне все еще ненадежной системы энергоснабжения с частыми перебоями в сельских районах.

В заключении авторы доклада пишут, что Евросоюзу при выстраивании его новой энергетической дипломатии потребуется "стратегическое терпение". Эксперты SWP рекомендуют ЕС при формировании энергетических партнерств ставить во главу угла борьбу с загрязнением окружающей среды на местах, содействие "зеленым" проектам, электрификации, интеграции энергосистем - и не требовать сразу снижения выбросов CO2 или отказа от использования угля.

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