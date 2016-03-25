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Бывший большевистский комиссар, ставший правоверным нацистом.
"Великий инквизитор" был председателем "Народного трибунала", занимавшегося рассмотрением политических дел, в нацисткой Германии.
Эльфрида Шольц родилась 25 марта 1903 года Оснабрюке и была казнена 16 декабря 1943 в Берлине. Главная вина молодой женщины: она была сестрой Эриха Марии Ремарка.
Судебные заседания Народного трибунала его председатель Роланд Фрейслер - бывший большевистский комиссар, ставший правоверным нацистом, - превращал в спектакли театра одного актера. Этим актером был он сам.
От Роланда Фрейслера, председателя нацистского Народного трибунала, осталось несколько фотографий и фрагментов кинохроники. Он судил "политических преступников", – судья, прокурор и, в общем-то, палач в одном лице.
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