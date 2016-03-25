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Роланд Фрейслер

Бывший большевистский комиссар, ставший правоверным нацистом.

"Великий инквизитор" был председателем "Народного трибунала", занимавшегося рассмотрением политических дел, в нацисткой Германии.