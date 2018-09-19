Рождество в сентябре: в немецких супермаркетах торгуют зимним шоколадом

На дворе - 30-градусная жара, а зайдешь в немецкий супермаркет - декабрь: тут тебе и имбирные пряники, и пироги с марципаном, и медовое печенье с миндалем, и шоколадные конфеты с новогодними мотивами на коробках. Полки уже завалены традиционной немецкой рождественской выпечкой. Большинство потребителей это сильно раздражает.

Согласно итогам опроса, проведенного институтом маркетинговых исследований GfK, три четверти немцев против того, чтобы сезон рождественских продаж стартовал в августе или сентябре: мол, таким образом значимый для христиан праздник попросту обесценивается. Две трети респондентов выступают за то, чтобы рождественские товары появлялись на полках магазинов не раньше ноября. А 13 процентов опрошенных и вовсе склоняются к мнению, что продавать рождественские сладости и выпечку нужно исключительно в предпраздничное время - в декабре. При этом "зимний" товар все равно сметают с полок магазинов! Чем это объяснить?

Санта-Клаусы - летом, клубника - зимой

Кажется, что с каждым годом торговля рождественскими сладостями начинается в Германии все раньше и раньше. Причем особенно это чувствуется в нынешнем году. У экспертов есть тому объяснение: нынешнее лето бьет температурные рекорды, в Европе - аномальная жара, не до конца спавшая и в сентябре. Потому облаченные в легкие футболки люди и недоумевают, видя в магазинах товары в упаковках с изображением новогодних елок и снеговиков.

Сезон рождественской торговли стартует в Германии в конце августа

На самом же деле на протяжении многих лет сезон рождественских продаж стартует в Германии в одно и то же время: на 35-й календарной неделе, которая приходится на конец августа - начало сентября. Не раньше и не позже. Но почему немецкие супермаркеты идут на подобные коммерческие акции и начинают торговать "зимним" товаром в конце лета? Да потому что сами покупатели того хотят, а спрос, как известно, всегда рождает предложение. Как же так?

Как отмечает в интервью журналистам Диана Марвиц (Diana Marwitz), консультант по вопросам продовольствия и рационального питания Общества защиты прав потребителей федеральной земли Бранденбург, пусть многие покупатели и с раздражением реагируют на ранний старт сезона рождественской торговли, они все равно активно опустошают полки, заставленные"зимним десертом". По словам эксперта, аналогичный эффект наблюдается во время продажи клубники зимой: поначалу мы ворчим, а потом раскупаем ее без остатка.

Впрочем, как объясняют психологи, на поведение покупателя тут влияет и пресловутый "принцип дефицита": в течение долгих месяцев мы не потчевали себя ничем рождественским, поэтому при новом появлении этих сладостей на полках магазинов нам мгновенно вспоминаются их запах и вкус. А дальше ситуация выходит из-под контроля: желание отведать то, чего так долго не было на нашем столе, столь велико, что мы прямо набрасываемся на вожделенный продукт.

А какова ситуация с товарами к Пасхе?

Нередко бывает и так, что некоторые виды выпечки или шоколада недели за две до Рождества в магазинах полностью раскупаются. И наученные опытом люди, которым они не достались, к следующему Рождеству обязательно будут запасаться ими заранее. Но если рождественское печенье в Германии можно приобрести уже в конце лета, то и шоколадные зайцы - обязательный атрибут Пасхи на Западе - должны поступать в продажу задолго до этого весеннего праздника?

Не тут-то было! В Германии и других европейских странах предметы пасхальной продукции никогда не продаются одновременно с рождественскими товарами. Время старта продаж пасхальных товаров зависит от того, на какие даты в текущем году приходится Пасха.

Что происходит с непроданным шоколадом?

К Рождеству немецкими кондитерами производится огромное количество шоколадных Николаусов, которые после праздников в одночасье исчезают с прилавков. Зачастую приходится слышать, что непроданных Дедов Морозов переплавляют в пасхальных зайцев. Однако это - миф.

По немецким законам, последующая переработка продовольственных продуктов, уже бывших в продаже, из соображений гигиены запрещена. Не подлежат они и дальнейшему хранению. Впрочем, в Германии рождественская продукция почти полностью раскупается. Залог тому - скрупулезный анализ рынка, тщательное изучение спроса и потребностей покупателей.

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