 Рождественский календарь: от глинтвейна до фаршированного гуся | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.12.2018

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Культура и стиль жизни

Рождественский календарь: от глинтвейна до фаршированного гуся

Традиционная немецкая кухня к празднику. Кулинарное рождественское досье DW.

Глинтвейн

Обычай считать декабрьские дни, оставшиеся до Рождества, и отмечать каждый из них появился очень давно. Ни дня без рецепта - девиз нашего календаря! К Рождеству их наберется ровно 24. Смотрите, читайте, готовьте! Удачи и приятного аппетита! Следует отметить, что в немецкой кухне нет единства: у каждого региона - свои особенности. Мы тоже будем вас знакомить с традициями разных городов и федеральных земель. Если вы хотите узнать какие-то подробности о том или ином блюде немецкой кухни, пишите нам!

Контекст

1 декабря - глинтвейн

Ожидание Рождества в Германии скрашивают выпечка, типичные для этой поры блюда и напитки. Сегодня мы расскажем о согревающем глинтвейне.  

2 декабря - пряники из Нюрнберга

Многие города Германии могут похвастаться своими неповторимыми пряниками. Самые знаменитые из них пекут по старинным рецептам.  

3 декабря - рагу из дичи

Блюда из дичи - любимое угощение немцев в рождественское время. На стол подают жаркое, рагу из оленины или пироги с мясом дикого кабана.  

4 декабря - печеные яблоки

Аромат печеных яблок напоминает о приближении Рождества. Нередко их подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира.  

5 декабря - печатное печенье

Хрустящее фигурное печенье спекулос изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья.  

6 декабря - штоллен

Продолговатой формы кекс, напоминающий завернутого в пеленку новорожденного Иисуса, называется штоллен. Это популярнейшая в Германии рождественская выпечка.  

7 декабря - грибы с чесночным соусом

В некоторых регионах Германии грибное блюдо - обязательный элемент рождественского ужина или обеда. Ведь грибы, согласно поверью, залог радостного будущего.  

8 декабря - шоколадный шнапс

Быстро согреться, а заодно поднять настроение в ненастную погоду, можно не только кружкой глинтвейна. Хорошая альтернатива - немецкий фетшнапс.  

9 декабря - айнтопф

Это немецкое блюдо бывает овощным, с колбаской, но чаще всего - с бобовыми. Вашему вниманию рецепт наваристого супа с бараниной и фасолью.  

10 декабря - рулет-жаркое

Жаркое по воскресеньям - одна из кулинарных традиций в Германии. Очень популярно жаркое в виде мясного рулета с начинкой. Например, из капусты и сухофруктов. Как его приготовить?  

11 декабря - бременский праздничный кекс

Готовясь к Рождеству, в Бремене пекут свой вариант традиционного праздничного кекса. Разумеется, строго придерживаясь старинного рецепта.  

12 декабря - краснокочанная капуста с орехами

Краснокочанную капусту немцы любят подавать на гарнир к различным блюдам. Обычно к жареной утке и вместе с популярными в Германии картофельными кнедлями.  

13 декабря - выпечка бетменхен

В Германии выпечка играет очень важную роль в подготовке к Рождеству. Среди множества старинных рецептов печенья, кексов и пряников есть и относительно новые. Как этот, например.  

14 декабря - салат из сельди

С давних времен в немецкой кухне немаловажное место занимает селедка. Без нее не обходится и такой праздник, как Рождество.  

15 декабря - суп с лапшой

Тарелка обыкновенного горячего супа способна быстро согреть душу, а порою и сотворить настоящее чудо. Самый подходящий вариант для предпраздничной поры - немецкий суп с лапшой.  

16 декабря - печенье "озорники"

Один из популярнейших видов праздничной выпечки в Германии - песочное печенье. В различных уголках страны у него разные названия: "линцские глаза", "печенье Иоганнеса" или "озорники".  

17 декабря - кнедли и краснокочанная капуста

К жаркому или птице в Германии зимой любят подавать кнедли и краснокочанную капусту. Разумеется, и здесь вкусы расходятся в зависимости от региональных традиций.  

18 декабря - пряничный домик

Рождественская пора – время сказок. И самое время вспомнить о кисельных берегах, молочных реках или о пряничном домике. Это одно из самых популярных съедобных украшений.  

19 декабря - ванильный полумесяц

Еще один рецепт рождественской выпечки, которой придается форма полумесяца. Печенье буквально тает во рту.  

20 декабря - немецкий картофельный салат

Обычно картофельный салат подают к жареным колбаскам и сосискам. Для тех, кто хочет облегчить себе предпраздничную работу на кухне - альтернативное меню в рождественский вечер.  

21 декабря - фруктовый хлеб

По особому рецепту в Германии с давних пор пекут хлеб в преддверии Рождества - с орехами и сухофруктами: празднично, сытно, полезно и приносит удачу.  

22 декабря - карп

Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню в Германии - карп. С давних времен его подают в рождественский вечер как в горячем, так и в холодном виде.  

23 декабря – штрудель

Потрясающий аромат разносится по всей квартире, когда готовится штрудель. Кому-то он напоминает воскресные обеды в детстве, у бабушки, кому-то - рождественский вечер и хлопья снега за окном.  

24 декабря - фаршированный гусь

Настал черед главного рождественского блюда - фаршированного гуся. Способов приготовления множество, а первые рецепты восходят еще к эпохе Средневековья.  

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