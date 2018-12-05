Рождественский календарь: от глинтвейна до фаршированного гуся

Обычай считать декабрьские дни, оставшиеся до Рождества, и отмечать каждый из них появился очень давно. Ни дня без рецепта - девиз нашего календаря! К Рождеству их наберется ровно 24. Смотрите, читайте, готовьте! Удачи и приятного аппетита! Следует отметить, что в немецкой кухне нет единства: у каждого региона - свои особенности. Мы тоже будем вас знакомить с традициями разных городов и федеральных земель. Если вы хотите узнать какие-то подробности о том или ином блюде немецкой кухни, пишите нам!