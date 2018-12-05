Рождественский календарь: от глинтвейна до фаршированного гуся

Традиционная немецкая кухня к празднику. Кулинарное рождественское досье DW.
Обычай считать декабрьские дни, оставшиеся до Рождества, и отмечать каждый из них появился очень давно. Ни дня без рецепта - девиз нашего календаря! К Рождеству их наберется ровно 24. Смотрите, читайте, готовьте! Удачи и приятного аппетита! Следует отметить, что в немецкой кухне нет единства: у каждого региона - свои особенности. Мы тоже будем вас знакомить с традициями разных городов и федеральных земель. Если вы хотите узнать какие-то подробности о том или ином блюде немецкой кухни, пишите нам!
Ожидание Рождества в Германии скрашивают выпечка, типичные для этой поры блюда и напитки. Сегодня мы расскажем о согревающем глинтвейне.
Многие города Германии могут похвастаться своими неповторимыми пряниками. Самые знаменитые из них пекут по старинным рецептам.
Блюда из дичи - любимое угощение немцев в рождественское время. На стол подают жаркое, рагу из оленины или пироги с мясом дикого кабана.
Аромат печеных яблок напоминает о приближении Рождества. Нередко их подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира.
Хрустящее фигурное печенье спекулос изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья.
Продолговатой формы кекс, напоминающий завернутого в пеленку новорожденного Иисуса, называется штоллен. Это популярнейшая в Германии рождественская выпечка.
В некоторых регионах Германии грибное блюдо - обязательный элемент рождественского ужина или обеда. Ведь грибы, согласно поверью, залог радостного будущего.
Быстро согреться, а заодно поднять настроение в ненастную погоду, можно не только кружкой глинтвейна. Хорошая альтернатива - немецкий фетшнапс.
Это немецкое блюдо бывает овощным, с колбаской, но чаще всего - с бобовыми. Вашему вниманию рецепт наваристого супа с бараниной и фасолью.
Жаркое по воскресеньям - одна из кулинарных традиций в Германии. Очень популярно жаркое в виде мясного рулета с начинкой. Например, из капусты и сухофруктов. Как его приготовить?
Готовясь к Рождеству, в Бремене пекут свой вариант традиционного праздничного кекса. Разумеется, строго придерживаясь старинного рецепта.
Краснокочанную капусту немцы любят подавать на гарнир к различным блюдам. Обычно к жареной утке и вместе с популярными в Германии картофельными кнедлями.
В Германии выпечка играет очень важную роль в подготовке к Рождеству. Среди множества старинных рецептов печенья, кексов и пряников есть и относительно новые. Как этот, например.
С давних времен в немецкой кухне немаловажное место занимает селедка. Без нее не обходится и такой праздник, как Рождество.
Тарелка обыкновенного горячего супа способна быстро согреть душу, а порою и сотворить настоящее чудо. Самый подходящий вариант для предпраздничной поры - немецкий суп с лапшой.
Один из популярнейших видов праздничной выпечки в Германии - песочное печенье. В различных уголках страны у него разные названия: "линцские глаза", "печенье Иоганнеса" или "озорники".
К жаркому или птице в Германии зимой любят подавать кнедли и краснокочанную капусту. Разумеется, и здесь вкусы расходятся в зависимости от региональных традиций.
Рождественская пора – время сказок. И самое время вспомнить о кисельных берегах, молочных реках или о пряничном домике. Это одно из самых популярных съедобных украшений.
Еще один рецепт рождественской выпечки, которой придается форма полумесяца. Печенье буквально тает во рту.
Обычно картофельный салат подают к жареным колбаскам и сосискам. Для тех, кто хочет облегчить себе предпраздничную работу на кухне - альтернативное меню в рождественский вечер.
По особому рецепту в Германии с давних пор пекут хлеб в преддверии Рождества - с орехами и сухофруктами: празднично, сытно, полезно и приносит удачу.
Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню в Германии - карп. С давних времен его подают в рождественский вечер как в горячем, так и в холодном виде.
Потрясающий аромат разносится по всей квартире, когда готовится штрудель. Кому-то он напоминает воскресные обеды в детстве, у бабушки, кому-то - рождественский вечер и хлопья снега за окном.