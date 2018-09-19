 Родченков: Восстановление РУСАДА в правах станет катастрофой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2018

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Мир

Родченков: Восстановление РУСАДА в правах станет катастрофой

Информатор WADA Григорий Родченков призвал Всемирное допинговое агентство не поддаваться на уловки Москвы. Ранее против восстановления РУСАДА в правах выразили протест 13 антидопинговых агентств.

Григорий Родченков

Информатор Всемирного допингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет иметь катастрофические последствия. В статье для газеты USA Today, опубликованной во вторник, 18 сентября, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории подчеркнул, что права России можно восстановить лишь в том случае, если она признает роль своего правительства в скандале о массовом применении допинга в спорте и обеспечит доступ ко всем результатам прошлых допинг-тестов.

Контекст

На немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм о допинге. Интервью с Григорием Родченковым в нем - не самое интересное. DW с подробностями. (30.01.2018)

От показаний Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, во многом зависит допуск команды РФ на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Портрет главного информатора МОК. (04.12.2017)

"WADA не должна поддаваться на манипуляции и ложные утверждения министерства спорта РФ - того самого кремлевского органа, который облегчил внедрение допинговой программы и лживо утверждал о соблюдении правил. Это будет равносильно катастрофе для чистого спорта", - написал Родченков, разоблачения которого в 2015 году вызвали крупный скандал вокруг массового применения допинга в российском спорте.

Родченков опубликовал эту статью за два дня до конференции Всемирного допингового агентства на Сейшельских островах, на которой будет обсуждаться вопрос о статусе России. На прошлой неделе WADA сообщила, что ее комитет по соблюдению антидопинговых правил рекомендовал восстановить РУСАДА в правах после трех лет дисквалификации в связи с получением соответствующих заверений от министерства спорта России.

Эта рекомендация вызвала целый шквал протестов в мировом спорте. Накануне 13 антидопинговых агентств выступили против восстановления РУСАДА в правах.

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  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Что означает последнее решение арбитража для российских олимпийцев? - DW Новости (09.02.2018)

 

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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Что означает последнее решение арбитража для российских олимпийцев? - DW Новости (09.02.2018)  

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