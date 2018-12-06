Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи требуют 2 млрд рублей

Родственники погибших в результате крушения Ту-154 в Черном море в декабре 2016 года, подали в суд иск на более чем 2,1 млрд рублей, полагая, что им не доплатили страховые компенсации. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов.

"Иск против страховой компании "СОГАЗ", перестраховщика MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" министерства обороны, состоящей в гражданском реестре, подан в Мещанский суд Москвы", - говорится в сообщении, выложенном на сайте Трунова. В сообщении отмечается, что иск подан в интересах 72 родственников погибших в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

В качестве третьих лиц к делу привлекаются Росавиация и Управление гражданской авиации Сирии - страны, в которую направлялся российский Ту-154.

Почему Сирия

Страховая компания "СОГАЗ" выплатила семьям жертв авиакатастрофы по два с лишним миллиона рублей. Однако адвокат, ссылаясь на Монреальскую конвенцию, которую ратифицировала и Сирия, полагает, что поскольку перевозка была международной, то выплаты должны производиться в соответствии с международными нормами. Это, по словам адвоката, означает, что по Сирии должна действовать нижняя планка - 250 тысяч специальных прав заимствования (СПЗ), то есть около 23 млн рублей в переводе на российские деньги.

Компания "СОГАЗ" заявила, что она полностью выполнила свои обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора страхования. Она также назвала пиар-ходом попытку Трунова привлечь к судебной ответственности перестраховочную компанию, поскольку та, по мнению "СОГАЗа", не состоит ни в каких правоотношениях с потерпевшими. В компании "СОГАЗ" также отметили, что Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики тоже не имеет никакого отношения к предмету спора.

Летевший в Сирию Ту-154 упал в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 сотрудника Ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

Смотрите также: