 Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи требуют 2 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2018

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Россия

Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи требуют 2 млрд рублей

Самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море близ Сочи, в результате погибли 92 человека. Родственники погибших считают, что страховщики им не доплатили и обратились в суд.

Родственники погибших считают, что страховщики им не доплатили и обратились в суд.

Родственники погибших считают, что страховщики им не доплатили и обратились в суд.

Родственники погибших в результате крушения Ту-154 в Черном море в декабре 2016 года, подали в суд иск на более чем 2,1 млрд рублей, полагая, что им не доплатили страховые компенсации. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов.

"Иск против страховой компании "СОГАЗ", перестраховщика MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" министерства обороны, состоящей в гражданском реестре, подан в Мещанский суд Москвы", - говорится в сообщении, выложенном на сайте Трунова. В сообщении отмечается, что иск подан в интересах 72 родственников погибших в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

В качестве третьих лиц к делу привлекаются Росавиация и Управление гражданской авиации Сирии - страны, в которую направлялся российский Ту-154.

Контекст

Разбившийся под Сочи самолет принадлежал к устаревшему поколению лайнеров. Но небезопасным его считать нельзя, уверены немецкие эксперты. При этом, они сомневаются в объективном расследовании. (29.12.2016)

Военное ведомство РФ экономит средства, используя старые самолеты, считают опрошенные DW эксперты. Однако так делают не только в России. (27.12.2016)

Почему Сирия

Страховая компания "СОГАЗ" выплатила семьям жертв авиакатастрофы по два с лишним миллиона рублей. Однако адвокат, ссылаясь на Монреальскую конвенцию, которую ратифицировала и Сирия, полагает, что поскольку перевозка была международной, то выплаты должны производиться в соответствии с международными нормами. Это, по словам адвоката, означает, что по Сирии должна действовать нижняя планка - 250 тысяч специальных прав заимствования (СПЗ), то есть около 23 млн рублей в переводе на российские деньги.

Компания "СОГАЗ" заявила, что она полностью выполнила свои обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора страхования. Она также назвала пиар-ходом попытку Трунова привлечь к судебной ответственности перестраховочную компанию, поскольку та, по мнению "СОГАЗа", не состоит ни в каких правоотношениях с потерпевшими. В компании "СОГАЗ" также отметили, что Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики тоже не имеет никакого отношения к предмету спора.

Летевший в Сирию Ту-154 упал в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 сотрудника Ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

Смотрите также:

  • Участники спасательной операции на Черном море

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    Москва - Латакия

    Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился на Черном море рано утром 25 декабря. Лайнер следовал из Москвы в сирийскую Латакию на российскую авиабазу Хмеймим. Ночью самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился на аэродроме Адлера для дозаправки. В 05.25 утра по московскому времени он вылетел в Сирию, а уже спустя две минуты пропал с радаров.

  • Военный вертолет во время спасательной операции на Черном море

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    Обломки у побережья

    Минобороны спустя примерно три часа после этого сообщило об обнаружении обломков самолета в полутора километрах от побережья Сочи на глубине около 70 метров. По предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

  • Участники спасательной операции на Черном море

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    На борту были 92 человека

    Оборонное ведомство опубликовало на своем сайте список пассажиров лайнера. Всего на борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

  • Выступление ансамбля имени Александрова (фото из архива)

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    Ансамбль имени Александрова

    Большинство пассажиров - 64 человека - составляли артисты ансамбля имени Александрова. Они должны были участвовать в новогоднем концерте для российских военных в Латакии. По данным изданий "Медуза" и "Новая газета", планировалось, что они будут выступать в Алеппо, который совсем недавно перешел под контроль сирийских военных при активной поддержке российской авиации.

  • Елизавета Глинка

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    Доктор Лиза

    Кроме того, на борту находилась глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" и член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла в университетский госпиталь Латакии медикаменты.

  • Участники спасательной операции на Черном море

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    Журналисты, военные и чиновники

    Среди остальных пассажиров - 9 журналистов Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также военные и гражданские госслужащие.

  • Корабли во время спасательной операции в Черном море

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    Уголовное дело

    Следственный комитет спустя несколько часов после авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Официальной информации о возможных причинах крушения пока нет, однако СМИ указывают в качестве приоритетной версию о технической неисправности.

  • Участники спасательной операции на Черном море

    Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

    День траура

    Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим.

    Автор: Дарья Ерёмина


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Обнаружен "черный ящик" Ту-154 (27.12.2016)

Контекст

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил. (25.12.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение на сайте Трунова

Аудио- и видеофайлы по теме

Обнаружен "черный ящик" Ту-154 (27.12.2016)  

В России день общенационального траура  

Годовщина авиакатастрофы над Синаем  

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Russland Bergungsarbeiten nach Tupolew-Absturz dauern an

Основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены 29.12.2016

Все основные фрагменты разбившегося под Сочи Ту-154 подняты со дна моря на поверхность. Активная фаза поисковой операции завершена, сообщил источник в силовых структурах.

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