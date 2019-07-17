 Родственники жертв MH17 обвинили Россию в утаивании правды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2019

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Мир

Родственники жертв MH17 обвинили Россию в утаивании правды

В открытом письме, опубликованном в "Новой газете" в пятую годовщину трагедии, родственники погибших в катастрофе MH17 призывают РФ раскрыть имена виновных и "перестать сеять ложь и обман".

Родственники погибших в катастрофе MH17 в годовщину трагедии у памятного монумента в Нидерландах в июле 2017 года

Родственники погибших в катастрофе MH17 в годовщину трагедии у памятного монумента в Нидерландах в июле 2017 года

России следует признать свою часть ответственности за крушение "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донецком в июле 2014 года ракетой 53-й бригады ПВО РФ. К этому призывают родственники погибших в этой катастрофе в открытом письме к российским властям, опубликованном в "Новой газете" в пятую годовщину трагедии, в среду, 17 июля.

"Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена", - говорится в заявлении, опубликованном на русском и английском языках.

Основное требование авторов письма к российским властям - начать всецело сотрудничать со следствием, как это предписывает подписанная Россией резолюция 2166 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, родственники погибших призывают Россию "прекратить сеять ложь и обман", распространяя "огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. "Суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий", - подчеркивается в письме. В общей сложности его подписали 33 человека из десяти семей погибших.

Контекст

Названы подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" рейса MH17. Корреспондент DW в Утрехте следил за реакциями, в том числе родственников пострадавших, на это событие. (19.06.2019)

Лидеры стран ЕС предостерегли Россию от выдачи паспортов в Донбассе. На саммите в Брюсселе продлили секторальные санкции и призвали Москву сотрудничать со следствием по MH17. (20.06.2019)

Обвиняемые по делу о крушении MH17

Крушение "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего в июле 2014 года рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур , стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. При этом ответственность за гибель 298 человек до сих пор не взял на себя никто.

В мае 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Судебный процесс по делу о крушении "Боинга" должен начаться утром 9 марта 2020 года на территории аэропорта Схипхол вблизи Амстердама.

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Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 13:10

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН

Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН

Открытое письмо родственников погибших в катастрофе MH17 к властям РФ

Открытое письмо родственников погибших в катастрофе MH17 к властям РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости  

Следствие по крушению MH17: "Боинг" сбит российским "Буком" из Курска - DW Новости  

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости  

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