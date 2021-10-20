Что происходит на Филиппинах и почему приглашение Дутерте в Белый дом - это скандал (02.05.2017)

Тысячи человек убиты на Филиппинах в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Полицию обвиняют в расправах без суда и следствия. Президент Родриго Дутерте сам мог быть главой преступной группировки. Однако это не смущает Дональда Трампа, и он ждет главу Филиппин в гости. Правда, Дутерте не торопится принимать приглашение.