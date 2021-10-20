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Родриго Дутерте

Родриго Дутерте является президентом Филиппин с 2016 года.

На Западе президента Филиппин Родриго Дутерте критикуют за нарушение прав человека и, в частности, за массовые внесудебные расправы. Кроме того, Дутерте известен своими скандальными публичными заявлениями в ответ на критику западных лидеров.

Rappler CEO and Executive Editor Maria Ressa gestures during an interview at a restaurant in Taguig city, Philippines on Saturday, Oct. 9, 2021. The Nobel Peace Prize was awarded to journalists Maria Ressa of the Philippines and Dmitry Muratov of Russia for their fight for freedom of expression. (AP Photo/Aaron Favila)

Нобелевский лауреат: в эпоху социальных сетей особенно трудно отделить правду от фейка 20.10.2021

Филиппинский журналист и лауреат Нобелевской премии Мария Ресса считает, что факты лежат в основе любой демократии.
18 January 2020, Bavaria, Munich: (l.-r.) Peter Sunde Kolmisoppi (Co-Founder Pirate Bay) & Maria Ressa (CEO and Executive Editor of Rappler) closeups at DLD Munich Conference 2020, Europes big innovation conference, Alte Kongresshalle, Munich, January 18 20, 2020 Picture Alliance for DLD / Hubert Burda Media | Verwendung weltweit

Нобелевский лауреат Мария Ресса: борец за свободу слова из Манилы 08.10.2021

Филиппинская журналистка Мария Ресса удостоена Нобелевской премии за "усилия по защите свободы слова". Ее сайт Rappler власти не раз пытались закрыть, а саму ее судили, обвинив в киберпреступлениях.
In this Jan. 23, 2020, photo provided by the Malacanang Presidential Photographers Division, Philippine President Rodrigo Duterte delivers his speech at the San Isidro Central School during the distribution of benefits to former rebels in Leyte province, southern Philippines. Duterte has renewed a threat to terminate an accord that allows American forces to train in the country unless Washington restored a visa of a political ally linked to human rights violations. (Karl Norman Alonzo/Malacanang Presidential Photographers Division via AP)

Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США 11.02.2020

В связи с решением президента Филиппин Дутерте американские военные покинут островное государство, где занимались обучением местных военнослужащих.

Война с наркотиками и убийства: советник президента Дутерте в интервью DW - Conflict Zone на русском 09.01.2019

Родриго Дутерте - один из самых одиозных мировых лидеров. В ходе объявленной им войны с наркотиками на Филиппинах были убиты несколько тысяч человек. Советник президента Сальвадор Панело ответил на острые вопросы DW.
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Статьи о вмешательстве РФ в выборы в США удостоены Пулитцеровской премии 17.04.2018

Журналисты получили премию за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года".
Philippine President Rodrigo Duterte addresses Filipino Overseas Workers who were repatriated from Kuwait, Tuesday, Feb. 13, 2018 at the Ninoy Aquino International Airport in suburban Pasay city southeast of Manila, Philippines. Human rights groups condemned the Philippine president Tuesday for his remarks about troops shooting female communist rebels in the genitals to render them useless, which they said can encourage sexual violence and war crimes. The left-wing group Karapatan said President Rodrigo Duterte has distinguished himself as a frothing-in-the-mouth fascist who incites the worst violations of international humanitarian law. (AP Photo/Bullit Marquez) |

Дутерте заявил о выходе Филиппин из Международного уголовного суда 14.03.2018

Международный уголовный суд используют в качестве политического инструмента против Филиппин, заявил президент этой страны, против которого в Гааге ведется расследование.
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Суд в Гааге начал расследование против Венесуэлы и Филиппин 08.02.2018

Главный прокурор Международного уголовного суда сообщила о проверке информации о предполагаемых преступлениях против человечности в двух странах.
13.11.2017+++ U.S. President Donald Trump speaks with President of the Philippines Rodrigo Duterte as they participate in the opening ceremony of the ASEAN Summit in Manila, Philippines November 13, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Трамп и Дутерте заявили о важности прав человека 14.11.2017

Президенты США и Филиппин опубликовали совместное заявление, в котором подчеркивают, что права человека имеет основополагающее значение. Родриго Дутерте самого обвиняют в массовом нарушении прав человека.
13.11.2017+++ U.S. President Donald Trump holds a bilateral meeting with President of the Philippines Rodrigo Duterte alongside the ASEAN Summit in Manila, Philippines November 13, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Саммит АСЕАН: Трамп встретился с Дутерте 13.11.2017

На улицы Манилы вышли сотни демонстрантов, выступающих против визита президента США. Между тем в ходе встречи страны АСЕАН выразили обеспокоенность испытаниями ракет в КНДР.
18.04.2016 **** BERLIN, GERMANY - APRIL 18: Indonesian President Joko Widodo arrives at the Chancellery to meet with German Chancellor Angela Merkel on April 18, 2016 in Berlin, Germany. President Joko Widodo is visting Germany, Indonesia's biggest European trading partner, on his first stop of a tour of European capitals. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Gallup

В Индонезии полиции разрешили стрелять в наркоторговцев при задержании 23.07.2017

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал полицейских быть бескомпромиссными и стрелять в наркоторговцев. СМИ сравнивают его с филиппинским президентом Родриго Дутерте.

27.10.2016+++ Philippine President Rodrigo Duterte inspects Japan's coast guard drills in Yokohama, Japan October 27, 2016. REUTERS/Kazuhiro Nogi/Pool

Президент Филиппин заявил, что не просил помощи у США 12.06.2017

На Филиппинах американский спецназ якобы по просьбе правительства воюет с исламистами. Однако президент Дутерте заявил, что никакой просьбы не было - к США он не обращался.

Что происходит на Филиппинах и почему приглашение Дутерте в Белый дом - это скандал (02.05.2017) 02.05.2017

Тысячи человек убиты на Филиппинах в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Полицию обвиняют в расправах без суда и следствия. Президент Родриго Дутерте сам мог быть главой преступной группировки. Однако это не смущает Дональда Трампа, и он ждет главу Филиппин в гости. Правда, Дутерте не торопится принимать приглашение.
Kombobild Duterte-Trump

Дутерте утверждает, что Трамп поддержал его борьбу с наркоторговцами 03.12.2016

Дональд Трамп пригласил Дутерте посетить Белый дом, сообщил представитель главы Филиппин. Однако в заявлении офиса Трампа об этом не упоминается, указывает Reuters.
27.10.2016+++ Philippine President Rodrigo Duterte gestures while answering questions during a news conference upon his arrival from a state visit in Japan at the Davao International Airport in Davao city, Philippines October 27, 2016. REUTERS/Lean Daval Jr

Филиппины грозят отказаться от членства в Международном уголовном суде 17.11.2016

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассматривает возможность отказа своей страны от участия в работе Международного уголовного суда. От членства в МУС уже отказался целый ряд африканских государств.
epa05526598 (FILES) A combined photo shows US president Barack Obama (L) in Hangzhou, Zhejiang Province, China, 05 September 2016 and Philippines president Rodrigo Duterte in Vientiane, Laos, 06 September 2016. A meeting between US President Barack Obama and Duterte, planned at the ASEAN summit in Vientianne, was cancelled after the Philippine President in a statement to the media used insulting and offensive language against Obama. EPA/NARENDRA SHRESTHA/MAST IRHAM +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Филиппины не хотят разрывать экономические связи с США 21.10.2016

Министр торговли Филиппин скорректировал заявление президента о прощании с Вашингтоном, но не пояснил, что тот имел в виду.
epa05559712 Philippine President Rodrigo Duterte speaks during a press conference prior to his departure for Vietnam at the Manila International Airport in Pasay City, south of Manila, Philippines, 28 September 2016. Duterte will visit Vietnam to boost bilateral ties and strengthen strategic partnership. Duterte said he will work with Vietnam and other Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) neighbors in suppressing the proliferation of illegal drugs to secure a better future for the next generation to come. EPA/MARK R. CRISTINO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером 30.09.2016

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил в защиту своей жесткой борьбы против наркомании. Он сказал, что хотел бы истребить наркоманов так же, как Гитлер евреев.
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