Родриго Дутерте является президентом Филиппин с 2016 года.
На Западе президента Филиппин Родриго Дутерте критикуют за нарушение прав человека и, в частности, за массовые внесудебные расправы. Кроме того, Дутерте известен своими скандальными публичными заявлениями в ответ на критику западных лидеров.
Родриго Дутерте - один из самых одиозных мировых лидеров. В ходе объявленной им войны с наркотиками на Филиппинах были убиты несколько тысяч человек. Советник президента Сальвадор Панело ответил на острые вопросы DW.
Тысячи человек убиты на Филиппинах в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Полицию обвиняют в расправах без суда и следствия. Президент Родриго Дутерте сам мог быть главой преступной группировки. Однако это не смущает Дональда Трампа, и он ждет главу Филиппин в гости. Правда, Дутерте не торопится принимать приглашение.