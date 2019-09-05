Роботы глазами россиян и немцев: реализм или наивность?

Российская госкорпорация "Роскосмос" посылает человекоподобного робота FEDOR помогать экипажу Международной космической станции (МКС), американская компания McDonald's тестирует робота, который жарит во фритюре картофель-фри и куриные наггетсы, оборот китайского рынка робототехники достиг в первой половине 2019 года 4,25 миллиарда долларов, при этом с большим отрывом лидируют промышленные роботы.

Робот "Федор" на МКС: освоение космоса - приоритет

Таковы некоторые новости из мира роботов. Число таких автоматических устройств, все чаще наделенных искусственным интеллектом, стремительно растет в разных частях планеты. Будут ли люди из-за них терять работу? Какие направления робототехники являются сегодня наиболее перспективными? Что думают по этому поводу в России и Германии?

По мнению практически половины россиян (49%), робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса. Такой ответ получил московский институт изучения общественного мнения ВЦИОМ в ходе репрезентативного опроса, проведенного в августе в преддверии широко разрекламированного полета робота "Федора" на МКС, что, конечно, могло повлиять на респондентов. Однако им была предоставлена возможность выбрать до трех ответов из предложенного списка.

Российский робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14"

На втором месте оказались опасные промышленные производства (44%), на третьем - ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (39%). Затем идут медицинская диагностика и манипуляции (34%), сельское хозяйство (27%), бытовое обслуживание как, например, уборка и ремонт (16%), управление общественным транспортом (7%), досуг и развлечения (4%). О том, что робототехнику следует развивать в первую очередь в сфере образования, заявили 3% опрошенных.

Что же касается угрозы рабочим местам, то 78% опрошенных ВЦИОМ ответили, что "скорее не опасаются" замены людей на роботов в своей сфере деятельности, а 51% россиян "скорее не согласны" с утверждением, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности. "Скорее согласны" 47%, в возрастной группе 18-24 года - 70%.

Для чего нужны роботы. Мнение немцев

А что, в свою очередь, думают немцы? Оказывается, приблизительно то же самое. Об этом свидетельствует, к примеру, опрос, проведенный среди работающих по найму жителей Германии консалтинговой компанией Staufen Digital Neonex из Штутгарта, специализирующейся на консультационном сопровождении цифровой трансформации бизнеса. Результаты опроса были опубликованы в январе 2019 года.

Йохен Шлик

На вопрос, при решении каких задач следует использовать роботов, 65% немецких трудящихся назвали опасные работы, 61% - тяжелый физический труд, 52% -монотонную работу. При ответе на вопрос "В каких сферах вы скорее всего можете представить себе робота?", голоса распределились так: промышленность (71%), различные услуги типа садовые работы, уборка мусора или снега (41%), спасение и безопасность, т.е. полиция, пожарные и военные (16%), розничная торговля (15%), уход за больными (14%), школа, университет, профессиональное образование (8%).

Полученные ответы тогда еще, в январе, проанализировал один из основателей компании Staufen Digital Neonex Йохен Шлик (Jochen Schlick) в комментарии под заголовком "Большинство жителей Германии в плену старого мышления". Эксперт по "Индустрии 4.0" с явной иронией констатировал, что абсолютное большинство работающих по найму жителей ФРГ все еще видит в роботе "продвинутый вариант грузоподъемника или бесстрашного лазерного сварщика".

Промышленные роботы: пик их использования достигнут

Подобное упрощенное представление о "глупом роботе", считает Йохен Шлик, порождает у многих людей стойкую уверенность, что он просто не в состоянии заменить человека.

Лишь треть опрошенных выразили опасение, что робот сможет выполнять получаемые задания более четко и безошибочно, чем они сами, на промышленных предприятиях таковых лишь четверть. В комментарии с сожалением отмечалось, что лишь у 14% опрошенных хватило фантазии представить себе сценарий привлечения роботов к уходу за больными.

Но если в Германии взгляд на роботов приблизительно такой же, что и в России, то получается, что и россияне находятся "в плену старого мышления"? DW ознакомила Йохена Шлика с опросом ВЦИОМ и попросила его прокомментировать. "Результаты ожидаемые, я бы сказал, ожидаемо наивные", - отметил эксперт. В обеих странах "люди исходят из статуса-кво и линейно экстраполируют его на будущее, иными словами, исходят из того, что роботы останутся примерно такими, как сейчас".

Жители Германии, продолжил эксперт, пока имеют представления главным образом о промышленных роботах. "Концепция этих больших тяжелых машин, которые ради безопасности работников нередко приходится обносить защитным ограждением, разрабатывалась как минимум лет 20 назад. Это - старые роботы, их широко используют на автоматизированных производственных линиях, но возможности их применения сильно ограничены", - подчеркнул Йохен Шлик. Сейчас, по его мнению, достигнут пик использования таких промышленных роботов.

Коллаборативные роботы: рука об руку с человеком

"Однако в последние годы началось активное внедрение нового поколения автоматических устройств - коллаборативных роботов. Они, как правило, менее крупные, их не надо обносить забором, они все чаще наделены искусственным интеллектом, они способны решать более комплексные задачи, с ними человек может работать буквально рука об руку", - пояснил собеседник DW.

Оливер Штеттес

И вот это поколение роботов, уверен Йохен Шлик, сможет потеснить и заменить людей в тех сферах, в которых автоматизация процессов при старых технологиях до сих пор представлялась маловероятной или невозможной. Такой перспективы не учитывают люди, считающие, что роботы не угрожают их рабочим местам. Речь, правда, идет скорее от ближайших 5-10, а не 2-3 годах, полагает эксперт.

В свою очередь, Оливер Штеттес (Oliver Stettes), возглавляющий в Институте немецкой экономики в Кёльне (IW) отдел изучения рынка труда, убежден: "Не надо бояться роботов". Так называлось вышедшее в 2018 году исследование, в котором он на основе статистических данных показал, что автоматизация и роботизация производства не ведет в Германии к сокращению занятости. Весной этого года эксперт опубликовал второй, актуализированный вариант своего доклада.

Угрожают ли роботы рабочим местам?

На вопрос DW, как он оценивает представления россиян о роботах и их перспективах, он ответил: "Я приятно удивлен позитивным и реалистичным настроем людей в России, которые не рассматривают роботов как угрозу для рабочих мест. Примерно к таким же результатам приходят сейчас и исследования в Германии".

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Оливер Штеттес согласен, что "в Германии степень внедрения промышленных роботов, особенно в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и машиностроение, уже весьма высока" и что "уходит в прошлое представление, будто роботы и люди должны работать отдельно друг от друга". В то же время "вопрос о массовой замене людей роботами носит пока весьма теоретический характер, и никто не знает, как все будет на самом деле".

В любом случае ученый уверен, что "предприятия не будут пытаться внедрить новейшие роботы там, где они не вписываются в сложившиеся производственные процессы, поскольку тогда они просто не смогут реализовать весь свой потенциал". Оптимистичный настрой большинства опрошенных немцев и россиян он считает оправданным: "Люди говорят себе: да, роботов станет больше, но внедрять их будут в ходе процесса, в котором я как работник буду участвовать и к которому смогу приспособиться".

Роботы в медицине и в образовании

На вопрос DW, в каких сферах роботизация наиболее нужна и пойдет наиболее быстрыми темпами, Оливер Штеттес ответил, что в Германии, в отличие от России, первым делом думают не о космосе, а об индустриальных процессах. А также, к примеру, о полностью или частично автоматизированных сельскохозяйственных машинах. В последнее время очень активно занимаются также беспилотными транспортными средствами, не только общественными, но и индивидуальными.

В Китае детей начинают приучать к роботам уже с дошкольного возраста

В области здравоохранения ученый IW, как и Йохен Шлик, указал не только и даже не столько на медицинскую технику для диагностики и хирургических вмешательств (здесь и так уже достигнут значительный прогресс), сколько на роботов, способных помогать медперсоналу ухаживать за престарелыми людьми, инвалидами, лежачими больными, например - поднимать их.

А каковые перспективы робототехники в сфере образования? Йохен Шлик привел пример из собственной жизни: "Я учу своих детей программированию с помощью маленького, автономно передвигающегося робота".

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