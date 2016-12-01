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Роберт Фишер

Американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира.

Шахматный гений двадцатого века был известен не только своими спортивными достижениями, но и эксцентричным характером.

Magnus Carlsen, (R) Norwegian chess grandmaster and current World Chess Champion, and Sergey Karjakin, Russian chess grandmaster contemplate their moves during round 9 of the World Chess Championship on November 23, 2016 in New York. / AFP / Eduardo Munoz Alvarez (Photo credit should read EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Getty Images)

Комментарий: Шахматы - спорт для цифрового поколения 01.12.2016

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным вызвал повышенный интерес прежде всего в Сети. Шахматы - спорт, не подходящий для телепросмотра, считает Хольгер Ханк.

Играть в шахматы снова престижно, или При чем тут политика? (29.11.2016) 29.11.2016

Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным возродил интерес к шахматам, которые во времена СССР были чуть ли не главным национальным видом спорта.
A woman walks past an edition of the South China Morning Post carrying the story of former US spy Edward Snowden (R) on its front page in Hong Kong on June 13, 2013. Snowden broke his silence in an interview to the South China Morning Post on June 12, vowing to fight any bid to extradite him from Hong Kong and accusing Washington's cyber-troops of prying into hundreds of thousands of targets globally including many in China. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

"Неудобные" беженцы: куда податься разоблачителям 18.06.2013

Пока Эдвард Сноуден скрывается в Гонконге, Китай требует от США объяснений по поводу программы Prism. Кто и зачем принимает разоблачителей и "неудобных" беженцев, выясняла DW.
** FILE ** Chess star Bobby Fischer is seen in New York, in this April 28, 1962 file photo. U.S-born Fischer, who renounced his U.S. citizenship, has died at the age of 64 at his home in Reykjavik, Iceland's Channel 2 television reported Friday, Jan. 18, 2008. (AP Photo/John Lent, file)

Умер Бобби Фишер 18.01.2008

Гениальный шахматист был известен не только выдающимися спортивными успехами, но и эксцентричным характером.
Das selbstgefertigte Steckschach eines deutschen Kriegsgefangenen erinnert an Ort und Zeit der Entstehung. Foto: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Michael Jensch, Axel Thünker

Страсти на шахматной доске 01.11.2006

О роли шахмат в истории, обществе и международной политике посетителям предлагают задуматься организаторы выставки "Ход за ходом", открывшейся в Доме истории ФРГ в Бонне.

Шахматисту Бобби Фишеру разрешили покинуть Японию 23.03.2005

Власти Японии приняли решение не выдавать США экс-чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера и позволить ему выехать в Исландию.
American Bobby Fischer pauses before the start of the fifth game in Sveti Stefan, Yugoslavia, in this Sept. 9, 1992 file photo. Bobby Fischer, the chess world's most eccentric star, was taken into custody after trying to fly out of Japan with an invalid passport, Friday, July 16, 2004. Fischer is wanted by US authorities for attending a 1992 match in Yugoslavia despite international sanctions, the American former world champion had managed to stay one move ahead of the law by living abroad and being sheltered by chess devotees. (AP Photo/ str/ Milos Vukadinovic)

Бобби Фишер ищет в Германии спасения от тюрьмы 08.08.2004

Немецкие шахматисты активно включились в кампанию по освобождению легенды мировых шахмат Роберта Фишера.