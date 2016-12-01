Роберт Фишер

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Американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира.
Шахматный гений двадцатого века был известен не только своими спортивными достижениями, но и эксцентричным характером.
Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным вызвал повышенный интерес прежде всего в Сети. Шахматы - спорт, не подходящий для телепросмотра, считает Хольгер Ханк.
Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным возродил интерес к шахматам, которые во времена СССР были чуть ли не главным национальным видом спорта.
Пока Эдвард Сноуден скрывается в Гонконге, Китай требует от США объяснений по поводу программы Prism. Кто и зачем принимает разоблачителей и "неудобных" беженцев, выясняла DW.
Гениальный шахматист был известен не только выдающимися спортивными успехами, но и эксцентричным характером.
О роли шахмат в истории, обществе и международной политике посетителям предлагают задуматься организаторы выставки "Ход за ходом", открывшейся в Доме истории ФРГ в Бонне.
Власти Японии приняли решение не выдавать США экс-чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера и позволить ему выехать в Исландию.
Немецкие шахматисты активно включились в кампанию по освобождению легенды мировых шахмат Роберта Фишера.
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