Роберт Фишер

Играть в шахматы снова престижно, или При чем тут политика? (29.11.2016)

Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным возродил интерес к шахматам, которые во времена СССР были чуть ли не главным национальным видом спорта.