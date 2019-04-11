 Решающий тур президентских выборов в Украине: Порошенко или Зеленский | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

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Украина

Решающий тур президентских выборов в Украине: Порошенко или Зеленский

Украинцы выбирают между действующим президентом Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. В первом туре убедительную победу одержал Зеленский. DW следит за ходом голосования.

Петр Поршенко и Владимир Зеленский

Петр Поршенко и Владимир Зеленский

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. Избирательные участки работают с 7 утра (совпадает с московским) до 20.00. За голосованием следят более 82 тысяч наблюдателей от общественных организаций. DW - о самых важных событиях второго тура выборов.

++9.00++

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием. Наблюдателя пустили только после звонка в окружную избирательную комиссию. Но открытие сейфа и подсчет бюллетеней он пропустил, сообщила ОПОРА. 

++08.00++

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии.

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